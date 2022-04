Ďalšie zlé správy pre spotrebiteľov: Indonézia zakazuje vývoz dôležitej potraviny! TOTO predpovedajú analytici

BRATISLAVA/JAKARTA - Zdražovanie, inflácia, vyššie ceny potravín. Aj s týmito nepríjemnými situáciami sa musia v súčasnosti vysporiadať spotrebitelia. Po tom, čo si Slováci museli pre zdražovanie siahnuť hlbšie do vrecka, však prichádza ďalšia "facka". Zlé správy totiž prichádzajú z Indonézie, ktorá sa rozhodla pre nepopulárny krok - zakáže vývoz dôležitej suroviny!

Ceny potravín v poslednom období rapídne stúpli, rovnaké nákupy, ktoré sme robili pred niekoľkými mesiacmi, sú oveľa vyššie a mnohí Slováci si tak museli siahnuť oveľa hlbšie do vrecka. Okrem toho však priamo úmerne stúpajú aj ceny mnohých komodít, ako napríklad pohonných hmôt či plynu a elektriny. Po týchto správach sa mnohí "modlili", aby k ďalšiemu zdražovaniu tak skoro neprišlo. Avšak, opak bol pravdou a tá najhoršia správa len prišla. A to z Indonézie.

Situácia na svetovom trhu s potravinami sa v nasledujúcom období pravdepodobne prudko zhorší po tom, ako sa indonézska vláda rozhodla zakázať vývoz palmového oleja. Ten je pritom najpoužívanejším olejom na svete a najväčším producentom je práve Indonézia. Zastavenie exportu palmového oleja môže ešte viac zvýšiť náklady výrobcov po celom svete, od balených potravín až po kozmetiku, keďže Indonézia sa na produkcii kľúčovej komodity podieľa viac než 50 %.

Nielen v potravinárstve

Palmový olej sa však nevyužíva len v potravinárstve, kde tvorí základnú zložku v mnohých tovaroch. Vo veľkom ho využívajú medzinárodné spoločnosti Nestlé, Unilever či Procter&Gamble či Mondelez. Využívajú ho aj v kozmetickom priemysle. A to najmä pri výrobe šampónov, mydiel, rúžov, make-upov či čistiacich prostriedkov. V zložení ho však môžu spotrebitelia nájsť aj pod inými názvami, ako napríklad Sodium Laureth, rastlinný olej, či podobne. Ceny palmového oleja po oznámení zákazu vývozu z Indonézie má za následok, že jeho ceny na burzách vyskočili na niekoľkoročné maximá. Okrem toho mnohé spoločnosti a dodávatelia očakávajú obrovské výpadky oleja na trhu. To sa následne premietne aj do ďalšieho zdražovania a vyšších cien bežných potravín a produktov, v ktorých sa palmový olej využíva.

Ako povedal indonézsky prezident Joko Widodo, cieľom opatrenia, ktoré vstúpi do platnosti 28. apríla, je zabezpečiť dostatok oleja na domácom trhu. Jeho oznámenie nasledovalo po protestoch v Jakarte proti rastúcim cenám oleja a potravín. To však tvrdo zasiahne ďalších spotrebiteľov, najmä v Indii, avšak aj v iných krajinách. Po oznámení indonézskej vlády ceny alternatívnych olejov prudko vzrástli. Napríklad cena sójového oleja, ktorý je po palmovom druhým najpoužívanejším, vzrástla o 4,5 % na nový rekord.

Sme v potravinovej kríze

Svet v súčasnosti od začiatku ruskej invázie na Ukrajine čelí potravinovej kríze. A to aj z dôvodu, že vojna u našich východných susedov zasiahla svetové trhy s jedlými olejmi, keďže na Ukrajine sa pestoval a vyrábal slnečnicový olej. A práve export z čiernomorských prístavov zabezpečuje až 76 % z celkových dodávok slnečnicového oleja na svetové trhy. Práve palmový olej mal byť náhradou za výpadky slnečnicového oleja.

Výpadky nedokážu nahradiť ani ďalšie druhy olejov, ako sójový či repkový, a to z dôvodu sucha, ktoré poškodilo úrodu v Argentíne, Brazílii a Kanade. "Je potrebné počítať s tým, že ceny jedlých olejov poletia do závratných výšok. Po prepade dodávok slnečnicového oleja pre vojnu na Ukrajine sa kupci spoliehali práve na palmový olej," povedal obchodník s komoditami v Bombaji. Ako dodal, kupci teraz nemajú žiadnu alternatívu, keďže aj dodávky sójového oleja sú obmedzené.

Potravín máme dostatok

Okrem toho už na Slovensku mnohí obchodníci spravili rôzne kroky, aby zabránili špekulantom vykupovať zásoby oleja. V obchodoch je tak častokrát vidno obmedzenie počtu fliaš s olejom, ktoré si môžu zákazníci kúpiť na jeden nákup. Zvyčajne je to maximálne 5 litrov. Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) sa na Slovensku nemusíme obávať nedostatku surovín či surovín. „Máme výrazne viac obilnín, ako spotrebujeme, 168 percent spotreby dokážeme vyprodukovať, čiže máme dosť aj na export. To sa týka aj repky,“ povedal.

Na druhej strane má Slovensko nižšiu sebestačnosť v oblasti ovocia, zeleniny a produktov živočíšnej výroby. „Sme však na spoločnom trhu a nedostatok potravín nehrozí. Európska únia je vo výrobe potravín prebytková, no je dôležité zvyšovať na pultoch podiel domácich potravín,“ skonštatoval premiér.