IKEA sťahuje z ponuky cukrovinky: Bojkotujú biznis známej spoločnosti v Rusku, dotkne sa to aj Slovákov!

Americká potravinárska spoločnosť Mondelez napriek vojne na Ukrajine stále pôsobí na území Ruskej federácie. Na rozdiel od iných spoločností, ktoré sa po začiatku invázie z ruského trhu stiahli, alebo výrazne obmedzili svoju činnosť, Mondelez to naďalej odmieta. Pred niekoľkými týždňami ukrajinské úrady zaradili ich spoločnosť na zoznam „medzinárodných vojnových sponzorov“, ktorí platia dane a pomáhajú tak Rusku financovať vojnu.

Škandinávske letecké spoločnosti, futbalový zväz v Nórsku, švédska armáda, železnice, ale už aj nábytkársky gigant IKEA urobili rázny krok. Kauza "cukrovinky" sa dostala už aj do švédskej politiky a švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová priznala, že spomínané čokolády už nenakupuje. „Ak podporujete určitý typ produktu, mali by ste vedieť, čo podporujete,“ uviedla Svantessonová. Nórske ministerstvo obchodu a priemyslu však upresnilo, že je na jednotlivých podnikoch, a spotrebiteľoch, či sa rozhodnú kupovať produkty spoločnosti Mondelez.

Spoločnosť Mondelez International reagovala na bojkot a aktivity v Rusku tlačovou správou. V nej uviedla, že sa v Rusku zameriavajú najmä na „cenovo dostupné produkty s dlhou životnosťou, ktoré pre ľudí predstavujú základné potraviny“. Dodali, že to pre nich nie je ľahké rozhodnutie, no cítia sa ako "obetný baránok". V tlačovej správe ďalej uviedli, že nové produkty na ruský trh uvádzať nebudú, a znížili aj výdavky na reklamu v Rusku. „Do konca roka plánujeme poskytnúť ruskému podniku nezávislý dodávateľský reťazec a zabezpečiť jeho sebestačnosť". Európsky šéf spoločnosti Mondelez Vinzenz Gruber cíti sklamanie so zaobchádzaním potravín z ich výroby v škandinávskych krajinách. Naopak na Ukrajine si krok škandinávskych firiem vyslúžil pochvalu, a ukrajinská protikorupčná agentúra poďakovala všetkým, ktorí bojkotovali Mondelez.