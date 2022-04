Nováčik z SaS zdedí poslanecký byt po Kotlebovi: Problém so sťahovaním, šéf extrémistov si ho zapratal činkami!

Informoval o tom portál Startitup. Slovenskí poslanci, ktorí nepochádzajú z Bratislavy, majú totiž v jednom balíku získania mandátu aj získanie poslaneckého bytu, ktorý sa nachádza v neďalekej ubytovni. Výnimkou nebol ani poslanec Kotleba. Poslanecká ubytovňa je v blízkosti Národnej rady, ale aj neďaleko v Ružinove na Miletičovej ulici. Práve tá druhá spomínaná obsahuje byt, ktorý bude Kotleba prenechávať Kanuščákovi. Nie všetko však bude také rýchle.

Kde je problém? V činkách

Kanuščák sa však ani niekoľko týždňov po strate Kotlebovho mandátu stále nemôže nasťahovať do bytu, ktorý Kotleba opúšťa. Dôvod je skutočne bizarný. "Oznámili mi, že dostanem byt po Marianovi Kotlebovi, no budem si na to musieť počkať, pretože majú problém s jeho vysťahovaním. Takže mi povedali, že ešte týždeň či dva, pretože tam má vraj plno činiek, že kým ich povynáša von, tak to chvíľu trvá," povedal nováčik za SaS.

Galéria fotiek (2) Nový poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kanuščák (SaS) skladá poslanecký sľub

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Dočasne musí byť v náhradnom ubytovaní

Poslanci majú však aj na toto "páky" v podobe kroku Národnej rady, ktorá aj v takýchto prípadoch poskytuje náhradné ubytovanie. V prípade Kanuščáka je však len dočasné. "Je to trošku netypická situácia, ale aj úsmevná. Tak čo môžem povedať, len som to musel prijať a čakať, že pán Kotleba snáď vynosí činky von," s úsmevom komentuje Kanuščák.

Kotlebu pritom vo vysťahovaní sa z bytu už prichytila strana SaS, ktorá zverejnila na sociálnej sieti aj fotografiu.

MARIAN KOTLEBA VYRÁŽA NA CESTY 🎪 Pred prideleným poslaneckým bytom, kde dodnes býval Marian Kotleba, sa dnes ráno... Posted by Sloboda a Solidarita on Wednesday, April 27, 2022

Kotlebovi zanikol mandát poslanca v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin. Najvyšší súd SR ho odsúdil v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Odchodom Kotlebu z NR SR zanikol poslanecký klub ĽSNS, keďže počet členov klubu klesol na sedem. Klub poslancov musí mať podľa rokovacieho poriadku NR SR najmenej osem členov.