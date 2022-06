Ministerka, ktorá na kultúru dbá aj tesne pred vládou? Milanová na úrade so slúchadlami, vieme, čo počúvala!

BRATISLAVA - Netradčiný príchod na vládu a slúchadlá v ušiach ako nejaký pubertiak! Presne takto uvoľnene vyzerala v stredu na rokovaní vlády ministerka kultúry za OĽaNO Natália Milanová, ktorú sme prichytili pri ozaj netradičnej polohe. Milanová si vykračovala po schodoch do foyer Úradu vlády s hudbou v ušiach!

Na kultúru myslí aj tesne pred rokovaním vlády?

V tejto póze sme prvú ženu slovenskej správy kultúry na rokovaní vlády ešte nevideli. Plná energie si veselo vykračovala na Úrad vlády s nasadenými slúchadlami.

Čo jej vyhrávalo do uší?

Keďže nás táto situácia zaujala, zisťovali sme, čo ministerka Milanová v danej chvíli počúvala. Po krátkom čakaní sme sa to dozvedeli priamo od hovorkyne rezortu Zuzany Viciaňovej. "Pani ministerka počúvala pesničku Happy Together," povedala Viciaňová. Ide o pop-rockovú skladbu zo 60. rokov minulého storočia od skupiny The Turtles, ktorá je známa aj z viacerých filmov.

Dá sa teda konštatovať, že pani ministerka určite nepovie nie žánrom zo sekcie retro. :-)