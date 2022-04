Prominentný advokát strávil noc v cele: Vyšetrovateľ Mareka Paru viní z napomáhania zločineckej skupine!

Z uznesenia o vznesení obvinenia prominentnému advokátovi Marekovi Parovi, ktoré majú Topky k dispozícii, vyplýva, že obvinený Para vedome napomáhal členom zločineckej skupiny. "Skupina bola formovaná minimálne od roku 2012 a zosnoval ju Ing. Norbert Bödör za súčinnosti Tibora Gašpara a ďalších, kde cieľom tejto skupiny bolo páchať najmä trestné činy korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, za účelom priameho aj nepriameho získania finančných a iných výhod pre jej členov," píše sa v uznesení.

Podľa vyšetrovateľa mal Marek Para v lete v roku 2016 úmyselne navodiť situáciu, ktorá by umožňovala trestné stíhanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Jeho cieľom malo byť znemožniť výkon dozorovej činnosti prokurátora minimálne v trestnej veci, ktorá sa týkala dodávok informačných technológii pre rezort vnútra.

Obhajca Roberta Kaliňáka a Roberta Fica David Lindtner

Para mal na to využiť podnikateľa Ľubomíra V., ktorý bol v tom čase stíhaný za daňovú trestnú činnosť. Ten mal Špirkovi poskytnúť informácie o možnom zneužívaní finančných prostriedkov Európskej únie v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Neskôr mal Para na Špirku podať trestné oznámenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa vyšetrovateľa chcel advokát svojím konaním znemožniť Špirkovi vykonávanie dozorovej činnosti nad trestnými vecami. K tomu aj prišlo a podľa uznesenia boli veci týkajúce sa BA HAUS a TEMPEST elitnému prokurátorovi odňaté z dozoru. "Čím minimálne takýmto vyššie popísaným konaním obvinený Marek Para úmyselne napomáhal členom zločineckej skupiny nielen zakryť činnosť, resp. znemožniť jej odhalenie, ale svojím konaním tejto skupine napomohol umocniť jej postavenie, vplyv a pokračovať v sústavnom dosahovaní zisku," píše vyšetrovateľ v uznesenú o vznesení obvinenia.

Svedčil Máko, Slobodník, aj Špirko

Špirko vo výpovedi uviedol, že Mareka Paru poznal len v rámci právneho zastupovania obvineného Ľubomíra V. a stretával sa s ním jedine na súde a v čase, keď realizoval výsluchy tohto obvineného. "Následne svedok popisuje situáciu, ktorá nastala po jeho prvom obvinení v roku 2016, keď sa nachádzal v Košiciach u svojej matky. Na jeho mobilný telefón mu vtedy zavolalo neznáme číslo a osoba sa predstavila ako otec Mareka Paru. Táto osoba sa mu začala osrpavedlňovať, že mu je strašne ľúto, čo urobil jeho syn," cituje vyšetrovateľ výpoveď Vasila Špirka.

K prípadu vypovedal aj kajúcnik Ľudovít Makó, ktorého sa vyšetrovateľ pýtal na postavenie Mareka Paru v údajnej zločineckej skupine. Podľa Makóa Peter Hraško koordinoval veci medzi Úradom špeciálnej prokuratúry a Národnou kriminálnou agentúrou, na základe čoho dával informácie Marekovi Parovi. Viac k nemu uviesť nevedel, len to, že Dušan Kováčik povedal, že do celého zakomponovali pána Paru a ten mal verifikovať to, že Špirko sravil niečo protiprávne.

"Tieto informácie má zo stretnutí, či už s Petrom Hraškom, Dušanom Kováčikom, resp. zo spoločných stretnutí, na ktorých sa zúčastnil aj Tibor Gašpar, Norbert Bödör, myslí si, že aj Bernard Slobodník a tieto informácie komunikovali medzi sebou," píše sa v uznesení o vznesení obvinenia.

Záznam z poľovníckej chaty

Súčasťou zabezpečených listín boli aj prepisy a obrazovo-zvukové záznamy z medializovanej poľovníckej chaty. Z uznesenia vyplýva, že vo vzťahu k poľovníckej chate vyšetrovateľ vzniesol obvinenie aj Pavolovi Gašparovi, synovi Tibora Gašpara. Vinia ho zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyšetrovateľ v uznesení píše, že aj keď prokurátro Krajskej prokuratúry Nitra zrušil uznesenie vyšetrovateľky o začatí trestného stíhania pre prečin pytliactva z dôvodu, že dôkazy sú nezákonné a teda nepoužiteľné, v aktuálnom trestnom konaní ich možno použiť ako dôkaz.

Okrem záznamov z poľovníckej chaty a iných, aj pri obvinení Mareka Paru sa vyšetrovateľ opiera o Threemu Mariana Kočnera. Zo správ možno podľa vyšetrovateľa predpokladať, že Marian Kočner mal informácie o jednotlivých konaniach, ale aj pracovných aktivitách Mareka Paru. Uznesenie ďalej obsahuje množstvo prepisov správ zo šifrovanej aplikácie Threema.

Akcia Súmrak

Národná kriminálna agentúra zadržala Roberta Kaliňáka a Mareka Paru v stredu v ranných hodinách. Kaliňáka, podľa informácií polície, zadržali na jeho chate. Na jeho žiadosť mu bolo umožnené rozlúčiť sa s rodinou. Obvinený je aj Robert Fico, toho však zadržať nemohli, musela by s tým súhlasiť Národná rada. Roberta Fica a Roberta Kaliňáka zastupuje David Lidtner, obhajcom Mareka Paru je Michal Mandzák. Obaja spolu zastupovali Mariana Kočnera.

V rámci akcie Očistec zadržali už aj koncom roka 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov. Výnimkou nie je ani bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý šéf NAKA Peter Hraško alebo bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer.