Ficovi sa 100-eurová pomoc máli: Vytasil vlastné čísla! Ľuďom by dal 1 500 eur, ponuka pre vládu

Vysoká inflácia a rastúce ceny v obchodoch či na čerpacích staniciach predstavujú pre mnohých Slovákov výrazné problémy. Na vládu je preto vytváraný tlak, aby toto ťažké obdobie pomohla ľuďom preklenúť.

V reakcii na aktuálnu situáciu preto minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ešte začiatkom apríla informoval, že pre ľudí, ktorých najviac postihlo zdražovanie, chce vynaložiť 133 miliónov eur. Z týchto peňazí majú byť vyplácané jednorázové príspevky, najväčšia suma má pritom putovať do peňaženiek rodín s nezaopatrenými deťmi vo veku do 19 rokov vrátane. Jeho výška by mala byť 100 eur. Príspevok v rovnakej sume majú dostať aj nízkopríjmoví uchádzači o prácu bez detí, opatrovatelia, osobní asistenti či osoby v dôchodkovom veku, ktorým nevznikol nárok na penziu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Fica vláda nerobí nič

Podľa lídra opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica to však nestačí. Ten označil príspevok vo výške 100 eur za nedostatočný. Namiesto toho prišiel s omnoho vyššou cifrou a to 1 500 eurami. Tento príspevok by podľa neho mali dostať všetky domácnosti. "Je to suma, ktorá by mala pokryť všetky náklady, ktoré sú spojené so zdražovaním a s ďalšími rizikami, ktoré prídu po zavedení sankcií voči Ruskej federácii," povedal. Na vyplatenie takéhoto príspevku by však bolo treba viac ako 1,9 miliardy eur. Podľa Fica ide však o sumu, ktorá je stále nižšia ako pomoc Slovenska Ukrajine. "Ponúkame vláde Slovenskej republiky aj to, že ak by boli takéto návrhy predložené v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu, my ich podporíme," sľúbil Fico.

Na príklade s jablkami uviedol, že ak v marci 2021 si niekto kúpil za euro 10 jabĺk, dnes je to v dôsledku inflácie iba 9 jabĺk. Fico preto obvinil vládu, že ľudí okradla, lebo nič nerobí. "Inflácia je ako rakovina," vyhlásil. Skritizoval tiež valorizáciu dôchodkov vo výške 1,3 percenta, s odôvodnením, že inflácia je oveľa vyššia a už presiahla 10 percent.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Bývalý minister financií Ladislav Kamenický osobitne upozornil na dôchodcovskú infláciu. Tá prekračuje priemernú infláciu a z priemerného dôchodku seniorom ročne odkrojí viac ako 600 eur. V porovnaní napríklad s Českom je na Slovensku priemerný dôchodok o 130 eur nižší a zatiaľ čo valorizácia dôchodkov na Slovensku dosiahla v tomto roku 1,3 percenta, čo je priemerne šesť eur, v Česku valorizácia dosiahla 33 eur a v júni plánujú naši západní susedia mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o ďalších 42 eur.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Pokiaľ vláda nepristúpi k plošnej podpore obyvateľov, varoval predseda Smeru-SD pred možnými sociálnymi nepokojmi. Rekordná medziročná inflácia, ktorá v marci prekročila desať percent, totiž znehodnocuje úspory, ale aj reálne príjmy zamestnancov i dôchodcov. Strana Smer-SD podporuje už ohlásené zhromaždenia odborárov a plánuje organizovať aj viacero vlastných protestných podujatí.