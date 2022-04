Tak toto ste ešte nevideli: VIDEO Krajniak vybalil gitaru a zanôtil si s Grendelom, trapas či punkoví bohovia?

BRATISLAVA - Každého raz doženie minulosť. Otázka je ako rýchlo a prečo vlastne. U pánov ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) je to jasné. Na povrch vyplávalo mysteriózne video z desaťročnej minulosti, ktorá pre dnešných vysokopostavených činiteľov musí vyznievať všelijako. Každopádne páni sa nezdajú a v srdci prechovávajú punkového ducha.

Aspoň text piesne "Potkany" o tom svedčí viac než dosť. Líderstva v doteraz neznámej kapele Drvivá väčšina sa kedysi ujal Milan Krajniak (dnešný minister práce za Sme rodina), ktorý schytil do rúk gitaru a začal vybrnkávať akordy akoby bol odjakživa členom punkovej skupiny.

Text veľa napovedá

Aj keď sme nemali poriadne ani tú česť spomínanú kapelu Drvivá väčšina spoznať, postarala sa o to sama v jednej z ich pesničiek. Stačí sa započúvať do textu, ktorý vo veľkom odprezentoval rocker Krajniak za mikrofónom a s gitarou v ruke.

"Ak si sviňa, zlodej, vrah či kmín,

pomôže ti potkan Ha- (CENZÚRA).

Ak si feťák, vekslák, pasák mafoš,

vytiahne ťa z basy potkan Dobroš."

Je teda jasné, že ide o akýsi "protestsong" proti tomu, čo sa v aktuálnom čase (2012) v politike dialo a aké postavy v nej vystupovali či už priamo alebo v pozadí. O narážky a neslávne mená bývalých politikov či prokurátorov v texte sa doslova potkýňame, a to v každom verši.

A čo vokalista?

Ak sa vám na tomto šokujúcom videu niečo stále nezdalo a ešte niekto vám na ňom bol povedomý, nemýlite sa. Za druhým mikrofónom v kravate nestál nik iný, ako dnešný podpredseda parlamentu za OĽaNO-NOVA Gábor Grendel. Ten sa ku Krajniakovi v šťavnatom texte a v kravate pripojil až na refrén.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Video sa začalo sociálnymi sieťami šíriť až teraz, pričom mnohí ani netušili, že niečo také na internete už desať rokov existovalo. Netušíme ani to, ako vznikol podivuhodný názov skupiny a ako sa k nej dvaja dnešní politici dostali. Jedno je však isté. Dátum koncertu je uvedený ako 19. december 2012 - teda čas, kedy sa v politike ešte nenachádzali ani ako poslanci, možno len blízki poradcovia.

Kto ich spája?

Vieme, že Grendel sa až do roku 2010 pracovne angažoval ako redaktor v TV Markíza a po tejto kariére si to namieril k vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi ako jeho hovorca. Zaujímavosťou je, že v tom čase nemal od Lipšica ďaleko ani sám Krajniak, práve naopak. O nich je totiž známe, že bývajú neďaleko seba ako susedia a doslova si "hľadia do okien".