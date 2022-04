Ministerstvo umožní zriaďovateľom dočasne zriadiť MŠ v iných priestoroch, hovorí Gröhling

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vďaka zmene zákona umožní zriaďovateľom dočasne zriadiť triedy pre predškolákov v iných priestoroch, spojiť materskú školu so základnou či strednou školou a pomôže aj finančne. Na vybavenie a didaktické pomôcky vyčleňuje rezort školstva jeden milión eur. Robí tak v súvislosti s prílevom ukrajinských detí na Slovensko.

Počas piatkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Z dôvodu vzniknutej situácie požiadal rezort školstva Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o pomoc pri vytváraní nových tried v materských školách. "Mestá a obce môžu požiadať regionálne ÚVZ o súhlas s navýšením kapacity materskej školy o desať percent. ÚVZ odporúča regionálnym ÚVZ, aby na predškolskú výchovu detí z Ukrajiny dočasne využili aj iné zariadenia, ako sú centrá voľného času alebo základné umelecké školy," priblížil minister školstva.

Hygienické podmienky v týchto zariadeniach môže mesto alebo obec konzultovať s regionálnym ÚVZ a ten je pripravený brať ohľad na mimoriadnu situáciu. Nedostatok voľných miest v materských školách je v niektorých lokalitách Slovenska dlhodobým problémom. Budovanie a rozširovanie ich kapacít je podľa ministra školstva povinnosťou miest a obcí, ktoré ich financujú z podielových daní. Rezort školstva ich riadi metodicky.

"V prípade potreby dofinancovania nových tried sme opäť pripravení prispieť na nové triedy v materských školách sumou 10.000 eur. Použité môžu byť na vybavenie, ale aj na didaktické pomôcky," povedal minister školstva. Predbežne ministerstvo školstva vyčleňuje jeden milión eur, čo znamená podporu pre 100 tried a približne 2000 detí. Následne bude ministerstvo postupovať podľa vývoja situácie. Podpora dobudovania materských škôl sa nachádza aj v pláne obnovy a odolnosti. Ide o sumu viac ako 100 miliónov eur, ktoré budú mestá a obce čerpať na budovanie nových alebo rozširovanie už existujúcich materských škôl.

Minister poznamenal, že rezort školstva vytvoril na svojom webovom sídle zoznam, do ktorého školy nahlasujú, akú majú kapacitu na prijatie nových žiakov. Momentálne eviduje rezort okolo 120 škôl, ktoré sú do tohto zoznamu zaregistrované. Podľa ministra školstva ide o pomocné opatrenie, pretože rodičia priamo navštevujú školy a pýtajú sa na voľné miesta. "Veľmi intenzívne sme komunikovali aj s ukrajinským ministerstvo školstva, aby sme aby sme uľahčili spôsob dodávania dokladov o vzdelávaní," povedal Gröhling. Žiaci a študenti, ktorí majú problém s poskytnutím dokladov o vzdelávaní, sa môžu obrátiť so svojou žiadosťou na e-mailovú adresu mon@mon.focus.

Vďaka lex Ukrajina bude možné zamestnať aj ukrajinských pedagogických zamestnancov. Problémom doteraz bolo preukázanie bezúhonnosti, ktoré nahrádza čestné vyhlásenie a psychologický posudok. "Presné postupy stanoví a zverejní ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch. Následne nám dajú zoznam psychológov, ktorý pošleme na regionálne úrady školskej správy. Riaditelia škôl budú môcť kontaktovať regionálne úrady školskej správy a následne im bude pridelený termín," uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová. Faktúra za psychologický posudok bude vystavená na školu a rezort školstva ju preplatí. Minister školstva povedal, že niekoľkonásobne sa zvýšil počet umiestnených detí z Ukrajiny v školách. Rátať sa dajú podľa jeho slov na tisíce, presné čísla budú známe nasledujúci týždeň.