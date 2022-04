Splnený sen dovolenkárov? Europarlament schválil novú diaľničnú známku: Platiť bude v celej EÚ! Má to však háčik

Milovníci mora a letných dovoleniek sa určite potešia. Európska komisia totiž schválila zavedenie jednodňovej európskej diaľničnej známky. Tá by uľahčila mnohým cestovateľom naprieč krajinami EÚ cestovanie za dovolenkou. Doteraz totiž mnohí pri ceste napríklad do Chorvátska si museli pri prechode každého štátu kúpiť novú diaľničnú známku, prípadne zaplatiť mýto. Napríklad, ak Slovák cestoval zo Slovenska cez Maďarsko až do Chorvátska, musel si kúpiť maďarskú diaľničnú známu a následne v Chorvátsku na každom zjazde z diaľnice zaplatiť mýtne poplatky.

Ak však dovolenkári cestovali cez Rakúsko a Slovinsko, museli si kúpiť rakúsku diaľničnú a následne aj slovinskú. A práve v Slovinsku treba aspoň 7-dňovú známku, tie s nižšou platnosťou tam totiž nemajú. Od roku 2024 by sa však mala zaviesť jednodňová európska diaľničná známka. Sprvu bude len pre kamióny a mala by byť podstatne finančne výhodnejšia v porovnaní s viacdňovými známkami. Dobrou správou je aj to, že všetky členské štáty by túto známku mali akceptovať. Na zavedenie známky do praxe budú mať štáty dva roky. Známka by mala byť elektronická.

Avšak, novinka z dielne europarlamentu sa stretáva aj s rozsiahlou kritikou. Podľa legislatívy sa totiž má cena za známku odvíjať od veku automobilu. Inými slovami – čím staršie auto, ktoré vytvára viac emisií, tým drahšia známka bude. Podľa internetovej verejnosť tak ide o jasnú diskrimináciu majiteľov starších vozidiel. Naopak, zvýhodnené majú byť elektrické vozidlá a plug-in hybridy.

"Poplatky za používanie ciest ťažkými nákladnými autami nemajú byť na to, aby sa stavali cesty. Majú byť aj formou kompenzácie za znečistenie, ktorá táto doprava spôsobuje," uviedol europoslanec Martin Hojsík pre noviny.sk. V súčasnosti diskutuje ohľadom ceny známok a dátume, odkedy začnú nové pravidlá platiť v celej EÚ.