Cigániková by sa pri hlasovaní o odvolávaní Mikulca zdržala: Nechce ohroziť koalíciu

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) by sa pri hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) zdržala. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo uviedla, že nechcú ohroziť koalíciu pre Mikulca. Nepovedala, či by mal minister odísť sám.

Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka (PS) hovorí, že Mikulec pri utečeneckej kríze zlyhal. Štát sa na situáciu podľa neho nepripravil dostatočne, keďže musel napokon využiť služby súkromnej firmy. Vyvodenie zodpovednosti zo strany ministra je preto podľa Šimečku namieste. Poznamenal, že vláda mala dva roky na reformu krízového riadenia.

Mikulec nemal byť vo funkcii, myslí si Kéry

Bittó Cigániková reagovala, že na takúto situáciu sa nedá pripraviť dostatočne, keďže ide o novú situáciu v susednej krajine. Na margo hlasovania koaličných partnerov v pléne uviedla, že v zmysle koaličnej dohody nebudú hlasovať za opozičný návrh.

Predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry (Smer-SD) podotkol, že jedna vec je dohoda nehlasovať s opozíciou a druhá posadiť sa na koaličnej rade a tlmočiť názor, že Mikulec dávno nemal byť vo funkcii. Myslí si, že Mikulec ani nechodí do práce, keďže za dva roky nevie, na čo má odbor krízového riadenia a že pod jeho rezort patrí aj migračný úrad.

Pellegrini trvá na odchode Mikulca

Predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini kritizuje vládu za nezvládanie riadenia krajiny v čase krízy. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa neho už dávno nemal byť vo svojej funkcii. Vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík uznal, že Mikulec mal urobiť viac a má sa v čom zlepšovať. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Pellegrini kritizoval Mikulca najmä za nezvládanie manažovania migračnej krízy. Podotkol, že vo svojej funkcii nemá čo robiť. "Máme tu vojnu v polícii, zneužívanie silových zložiek na politický boj, kajúcnikov, univerzálnych svedkov," vymenoval s tým, že premiér Eduard Heger (OĽANO) sa nevyvodením zodpovednosti stáva spolupáchateľom.

Sulík súhlasí s tým, že Mikulec ako minister vnútra mohol a mal urobiť viac. Už dávno mal podľa neho vymeniť šéfa sekcie krízového riadenia. "Zlyhanie je, že ho nevymenil, ale on ten problém nespôsobil," povedal s tým, že sekcia krízového riadenia sa dostala do dezolátneho stavu za pôsobenia vlády Smeru-SD. Pellegrini odmieta, aby sa koalícia neustále vyhovárala na chyby predchádzajúcej vlády. Skonštatoval, že situácia na východnej hranici je už lepšia. Dôvod však vidí aj v tom, že z Ukrajiny už na Slovensko denne prichádza menej ľudí.

Sulík tiež v rámci diskusie ozrejmil, že vzťahy v koalícii sa zlepšili. "Som presvedčený, že dovládneme, to som hovoril už pred pol rokom. Dnes mám na to viac dôvodov," povedal. Pellegrini reagoval, že ľuďom je jedno, aké majú vzťahy, pretože krajina sa má horšie. "To, že dovládnu, je tá najhoršia správa pre Slovensko," dodal.