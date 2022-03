Poslanci sa na súdnej mape opäť nedohodli: Na ďalšiu schôdzu sa posúvajú aj ďalšie zákony

BRATISLAVA - Návrh súdnej mapy i stavebné zákony sa presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 26. apríla. Rozhodli o tom v stredu poslanci NR SR na návrh koaličných klubov. Schôdzu prerušili do 11.00 h, keď budú poslanci hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Následne sa má začať mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Okrem návrhu o nových sídlach a obvodoch okresných súdoch plénum posunulo na aprílovo-májovú schôdzu aj vládne návrhy zákonov o územnom plánovaní, o výstavbe aj o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Ide o návrhy z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Presunula sa tiež opakovaná voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Po skončení 60. schôdze bude mimoriadne rokovanie k odvolávaniu Mikulca. Inicioval ju Smer-SD. Podľa opozície minister nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám.

Kým súdna mapa nemá podporu všetkých poslancov,je lepšie to odložiť

Pokiaľ reforma súdnej mapy nemá podporu celej koalície a všetkých poslancov, je lepšie rokovanie o nej odložiť. Pre to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš po tom, ako sa rokovanie presunulo na nasledujúcu schôdzu NR SR so začiatkom 26. apríla.

Detaily zmien, o ktorých sa ďalej rokuje, ani problematické časti reformy nechcel konkretizovať. Verí, že do budúceho mesiaca sa dohodnú, vôľa podľa jeho slov je. Na otázku o financiách z fondu obnovy reagoval tým, že podľa jeho informácií je ešte možné reformu presunúť na aprílovú schôdzu. Rokovať sa na nej totiž má aj o správnych súdoch.

Presun súdnej mapy mrzí, mohli sme ju prijať už teraz

Koalícia bola veľmi blízko k finálnej dohode o podobe súdnej mapy, no treba ešte dorokovať niektoré detaily súvisiace najmä so sídlami krajských súdov. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Mrzí ju, že sa rokovanie odložilo na ďalšiu schôdzu, pretože reforma mohla byť prijatá už teraz.

Poslankyňa nekonkretizovala, kto požiadal o presunutie súdnej mapy. Dodala, že ďalšie rokovania o podobe súdnej mapy budú na ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, ktorá podľa Zemanovej neúnavne rokuje. Myslí si, že okrem lídrov bude musieť Kolíková rokovať aj s jednotlivými poslancami.

Okrem súdnej mapy presunuli poslanci na aprílovo-májovú schôdzu aj stavebné zákony z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Podľa Zemanovej ide o "jeden politický balík" a koalícia je dohodnutá, že sa o stavebných zákonoch a súdnej mape bude rokovať spoločne.