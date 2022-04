Poslanci pokračujú v diskusii o súdnej mape: V pléne je len pár poslancov

O 11.00 h by mali poslanci hlasovať o stavebnej legislatíve z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Napoludnie by sa mal zísť Mandátový a imunitný výbor NR SR v súvislosti so žiadosťou na vzatie do väzby poslanca Roberta Fica (Smer-SD).

Popoludní sa očakáva mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorú iniciovala opozícia.

Susko namieta výslednú verziu súdnej mapy

Súčasná verzia reformy súdnej mapy nemá nič spoločné s jej pôvodnými cieľmi a účelmi. Skonštatoval to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) počas diskusie o návrhu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Namieta predloženie pozmeňujúceho návrhu koalície i nové prerozdelenie agendy súdov, problémy vidí v ustanoveniach o online pojednávaniach a ďalších. Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) navrhol zmeniť uznesenie k reforme a vrátiť ju na dopracovanie. Navrhol požiadať Európsku komisiu o zmenu Plánu obnovy a odolnosti.

Susko sa pýta, ako môže byť reforma aj po predložení finálneho pozmeňujúceho návrhu naďalej najoptimálnejším riešením pre zefektívnenie súdnych konaní, keď toto Kolíková tvrdila aj o svojej pôvodnej verzii, ktorá bola podľa neho úplne odlišná. Namieta koaličné rokovania o tom, ktorý súd v ktorom okrese a meste ostane. Tvrdí, že rokovania sa uskutočňovali bez odbornej diskusie s pracovníkmi justície. Hovorí o výsledku tlaku lobistických skupín. Ministerka podľa neho nemala riadne podklady, aby mohla určiť počty sudcov na jednotlivých súdoch a rozdeliť agendy.

Galéria fotiek (3) Boris Susko

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Myslí si tiež, že pozmeňujúci návrh Michala Luciaka (SaS) nebol predložený v súlade s rokovacím poriadkom. Argumentuje šesťmesačnou lehotou, počas ktorej nemožno predložiť návrh v tej istej veci, ako bol už odmietnutý. Pripomenul, že plénum obdobné zmeny z dielne Kolíkovej odmietlo ešte vo februári tohto roka, keď boli súčasťou pôvodného balíka zákonov v rámci reformy súdnej mapy.

Susko opätovne vyčíta koalícii, že zásadné legislatívne zmeny robí neštandardným procesom, formou poslaneckých a často aj pozmeňujúcich návrhov. "Na poslednú chvíľu, bez odbornej diskusie, len z pozície moci, cez mŕtvoly, ohýbaním práva a všetkých princípov legislatívneho procesu," podotkol. Namieta najmä predkladanie pozmeňujúcich návrhov na poslednú chvíľu, krátko pred hlasovaním. "Za 12 hodín, odkedy bol návrh predložený, dokým o ňom budeme hlasovať, nie je možné absolvovať nejaké relevantné odborné diskusie," povedal.

Blanár ju chce vrátiť ministerke

Blanár zmenou uznesenia okrem vrátenia návrhu na dopracovanie žiada vládu, aby predložila parlamentu správu o koncepte zásadných zmien v organizačnej štruktúre súdov. Vláda by mala zároveň podľa neho predložiť Európskej komisii návrh na zmenu Plánu obnovy a odolnosti. A to tak, aby sa v oblasti reformy súdnictva znížila alokácia financií na výstavbu, rekonštrukciu a zmeny súdnych budov a naopak, zvýšila sa v oblasti digitalizácie súdnictva a rozvoja jeho personálnej zložky.