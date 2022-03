Vláda v oblasti zdravotníctva zlyhala či už pri pandémii KORONAVÍRUSU alebo financovaní, tvrdí Raši

BRATISLAVA - Vláda v oblasti zdravotníctva niekoľkokrát zlyhala, či už v boji s pandémiou, alebo v oblasti dofinancovania rezortu. Skonštatoval to podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Stanovisko poskytol jeho asistent Martin Dorčák.

Raši podotkol, že namiesto toho, aby si vláda pri riešení pandémie brala príklad zo zahraničia, robila na občanoch Slovenska experimenty. Kritizoval napríklad celoplošné testovanie. Zlyhanie vníma aj pri očkovacej kampani. "Vyhodila desiatky miliónov eur na rôzne očkovacie bonusy, očkovaciu lotériu a kampaň prišla v čase, keď už bola takmer zbytočná." Za zlyhanie považuje aj to, že vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) neobjednal vakcíny od Pfizeru v čase, keď mali ľudia záujem o očkovanie. "Pandémiu sme prekonali len vďaka samosprávam a slovenským zdravotníkom," doplnil.

Pandemická kríza podľa neho zároveň odhalila neschopnosť súčasnej vlády. "Namiesto jasného spoločného boja proti koronavírusu na tejto kríze iba parazitovali, či už finančne – od nákupu miliónov testov až po akciu Sputnik – alebo politicky – neustálym vzájomným bojom o preferencie," ozrejmil. Kritizuje tiež, že vláda sa z pandemických chýb nepoučila, plánuje zrušiť tisíce akútnych nemocničných lôžok a nenavýšila ani platy zdravotníkom. "Dokonca znížila finančné prostriedky pre zdravotníctvo a neurobila nič preto, aby nám zdravotníci neutekali hromadne do zahraničia," dodal.

Podotkol tiež, že desiatky nemocníc v slovenských regiónoch by vedeli ihneď využiť peniaze z plánu obnovy na skvalitnenie liečby pacientov. "Vláda nám tvrdí, že z plánu obnovy vybuduje nové moderné nemocnice. Pýtam sa aké a kde, keďže na Rázsochách sa nerobí nič, nemocnice v Ružinove a v Banskej Bystrici či v Martine sa nerekonštruujú a nepripravujú sa ani verejné obstarávania na výstavbu iných nových nemocníc," uviedol.

Slovenské zdravotníctvo podľa neho musí utečencom z Ukrajiny pomáhať, no nesmie to byť na úkor slovenských pacientov. Zároveň dúfa, že ministerstvo zdravotníctva analyzuje riziká, ktoré s príchodom utečencov Slovensku hrozia. "Ukrajina patrí v Európe ku krajinám s najvyšším výskytom HIV, tuberkulózy a ďalších chorôb a zatiaľ nebol predstavený žiadny plán rezortu zdravotníctva, ako zdravotné riziká príchodu desiatok tisíc občanov Ukrajiny na verejné zdravie čo najviac eliminovať," vysvetlil.

Pôsobenie vlády v oblasti zdravotníctva je rozporuplné, hovorí Bittó Cigániková

Pôsobenie vlády v oblasti zdravotníctva je rozporuplné. Myslí si to šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Za najväčší úspech považuje schválenie reformy nemocníc. Naopak, vláda podľa nej podcenila komunikáciu s občanmi, týkajúcu sa pandémie COVID-19. Kritizuje tiež, že nedokázala zabezpečiť financovanie zdravotníctva. Jej stanovisko poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák.

Bittó Cigániková podotkla, že pandémia COVID-19 zabrzdila realizáciu väčšiny nutných zmien. "Za najväčší úspech považujem to, že sa podarilo presadiť optimalizáciu siete nemocníc, čo je významný krok k zlepšeniu dostupnosti kvalitnej lôžkovej starostlivosti pre všetkých občanov. Realizácia však bude ešte náročnejšia ako presadenie," uviedla. Projekty v rámci plánu obnovy podľa jej slov len málo smerujú k dosiahnutiu čo najlepšieho zdravia občanov, čo vníma do značnej miery ako stratenú príležitosť. V zdravotníctve jej dlhodobo chýba zameranie sa na merateľnú kvalitu a výsledok. "Bohužiaľ sa v tomto veľmi nehýbe vpred ani naša vláda," uviedla.

Vláda tiež podľa nej zanedbala komunikáciu v súvislosti s pandémiou, čím dala priestor rôznym nevzdelancom a antisystémovým skupinám. Vyčíta jej tiež, že nedokázala zabezpečiť predvídateľné a dostatočné financovanie sektora. "To, čo sa udialo na sklonku roka 2021 a ako sa určil objem zdrojov na tento rok, hraničí so svojvôľou a zlomyseľnosťou. Vláda musí mať prioritu predvídateľne a dostatočne financovať sektor aj preto, že má záväzok v podobe platby za poistencov štátu, ktorí tvoria väčšinu všetkých poistencov. Pokiaľ k zmene nedôjde, bude nutné porozmýšľať o inom spôsobe financovania verejného zdravotného poistenia," ozrejmila.

Pozitívne hodnotí najmä zvládnutie pandémie po nástupe ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). "Jeho etapa so sebou tiež nesie značné zlepšenie komunikácie s odbornou verejnosťou, ktorá je nevyhnutná pre udržanie stability v ťažko skúšanom sektore," doplnila. Na otázku výziev spojených s príchodom utečencov z Ukrajiny na Slovensko reagovala, že zatiaľ máme len málo informácií o ich zdravotnom stave. Ozrejmila však, že pre krajinu nebudú len záväzkom. "Jednak pracujúci utečenci budú prispievať do nášho systému a tiež určite medzi utečencami budú zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zapoja do poskytovania zdravotnej starostlivosti u nás," vysvetlila.