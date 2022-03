Zdravotníctvo má mať v tomto roku navyše 365 miliónov eur: Raši považuje návrh za nedostatočný

BRATISLAVA - Do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Dokopy ide o 365 miliónov eur, tak to vyšlo a tak to je poctivé. Zároveň toľko financií verejné zdravotné poistenie potrebuje na to, aby zabezpečilo chod, ktorý potrebujeme preto, aby nám bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť," uviedol Matovič.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) dodal, že dnešná dohoda je len začiatkom. Majú nasledovať ďalšie opatrenia v zmysle lepšieho prerozdeľovania peňazí medzi poisťovňami, ako aj opatrenia smerujúce k tomu, aby peniaze, ktoré majú slúžiť pacientom, k nim aj reálne došli. "Všetky opatrenia, ktoré sú a budú vykonané smerujú k tomu, aby sme ocenili prácu našich zdravotníkov a umožnili kvalitnejšiu starostlivosť našim pacientom," skonštatoval.

O dofinancovanie rezortu opakovane žiadali nemocnice, ambulancie, odborári aj zástupcovia pacientov. Malé a stredné nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska hrozia pre nedostatok zdrojov aj vypovedaním zmlúv so štátnou alebo všetkými zdravotnými poisťovňami. Rovnaký krok nevylúčili ani ambulantní lekári v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

VšZP víta zvýšenie zdrojov pre zdravotníctvo

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta zvýšenie zdrojov pre zdravotníctvo. Informovala o tom manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. "VšZP víta návrh Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR na rokovanie vlády, ktoré nám v prípade jeho schválenia pomôže vyvážiť potreby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti s finančnými možnosťami poisťovne," spresnila.

Peniaze z dofinancovania by mali ísť na platby pre poskytovateľov

Zdravotné poisťovne by mali nárast finančných prostriedkov v zdravotníctve v plnej výške preniesť do platieb za realizované výkony zdravotnej starostlivosti. Inak by mohla byť podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) ohrozená prevádzka zdravotníckych zariadení, a tak znížená dostupnosť aj kvalita zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

"To však závisí nielen od ďalších vyjednávaní medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, ale aj od výšky platieb, ktoré poskytovateľom budú ponúknuté. Tieto musia pokryť ich reálne náklady," uviedla komora. Za dôležité považujú aj to, akým kľúčom budú navýšené peniaze napokon prerozdelené.

Raši považuje návrh za nedostatočný

Návrh navýšenia zdrojov do zdravotníctva vo výške 365 miliónov eur je nedostatočný. Ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ako aj fungovanie nemocníc a ambulancií. Myslí si to podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Podľa jeho slov ide o marketingový ťah a minimálnu pomoc slovenskému zdravotníctvu. Tvrdí, že do zdravotníctva príde reálne 100 miliónov eur na poistencov štátu, pričom požiadavka zdravotníckeho sektoru je na úrovni 500 až 600 miliónov eur.

"Poisťovne a ambulancie nebudú vedieť pokryť ani prevádzkové náklady, nebudú sa vedieť vyrovnať so schválenou zákonnou valorizáciou miest, nebudú mať na energie, nebudú mať na svoju prevádzku," skonštatoval. Pripomenul tiež, že sú potrebné peniaze na kompenzáciu zvýšených miezd v okolitých štátoch, aby zdravotníci neodchádzali do zahraničia.

Kritizuje, že vláda selektívne posiela 120 miliónov eur pre štátnu zdravotnú poisťovňu a "obetúva" viac ako dva milióny poistencov zvyšných dvoch súkromných poisťovní. Pripomenul, že zdravotnú starostlivosť pre pacientov nehradí len jedna zdravotná poisťovňa. Peniaze vyčlenené pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu podľa jeho slov pôjdu len na vykrytie jej dlhov. Ďalších 145 miliónov eur, ktoré má priniesť vyšší výber poistného, je podľa Rašiho v čase postpandemickej krízy a ekonomických problémov v súvislosti s vojnou na Ukrajine len hypotetický prínos do zdravotníctva.

Dôvera kritizuje zvýšenie základného imania štátnej VšZP

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera kritizuje plánované navýšenie základného imania štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Považuje za nespravodlivé, že sa ju vláda rozhodla podporiť na úkor ostatných. Informoval o tom PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský. Podľa Dôvery vláda rozhodnutím "neférovo a na úkor ostatných" podporiť VšZP opäť rozdelila obyvateľov Slovenska na dve kategórie. "Na svojich a na tých ostatných. Na liečbu jedných dá viac peňazí, na liečbu tých druhých menej," doplnil Štepianský.

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan považuje dané rozhodnutie za diskriminačné a účelové. "Považujeme za vrcholne nespravodlivé, že poistenci súkromných zdravotných poisťovní sa skladajú na oddlžovanie zle hospodáriacej štátnej poisťovne. Pripomíname, že aj zo 100-miliónovej sumy za poistencov štátu dostane väčšinu zase len štátna poisťovňa. Dokedy chce vláda diskriminovať 2,3 milióna ľudí platiacich dane?" uzavrel.