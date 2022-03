Definícia lásky v slovníku sa môže zmeniť! Kampaň podporili aj jazykovedci zo SAV

Podpísalo sa pod ňu viac ako 6-tisíc ľudí vrátane známych osobností, ako sú speváčka Emma Drobná, olympionik Matej Tóth, víťaz SuperStar Adam Pavlovčin a mnohí ďalší. Zmena definície by mala nastať v online verzii slovníka.

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje lásku ako náklonnosť jedného pohlavia k druhému. V oficiálnych slovníkoch po celom svete je už pritom výklad lásky upravený tak, aby ju nevymedzoval ako cit medzi dvomi pohlaviami, ale ako náklonnosť medzi ľuďmi či osobami. O tom, že tieto definície sú dôležité a mali by zachytávať rozmanitosť skutočného života, je presvedčená aj jazykovedkyňa a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská.

"Presnejšia definícia v slovníku by mohla uľahčiť dialóg o láske v našej spoločnosti naprieč generáciami či ďalšími sociálnymi skupinami," vysvetľuje Molnár Satinská. Iniciovať zmenu tejto definície lásky sa rozhodla známa značka vodky ABSOLUT verejnou výzvou, ktorú podpísalo viac ako 6-tisíc ľudí starších než 18 rokov.

Podporili ju aj známe tváre

Výzvu podporili aj známe osobnosti ako víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Alžbeta Saloňová známa ako Beth.Sal, producentka a drumandbassová dídžejka Matia Lenická alias B-Complex, influencer Expl0ited a množstvo ďalších osobností slovenskej kultúry či hudobnej scény.

Značka neprichádza s konkrétnym návrhom nového výkladu lásky, poukazuje však na manifest nabádajúci k tolerancii. „Naším zámerom bolo docieliť otvorenie kultivovanej diskusie na túto tému a ukázať, že aj na Slovensku existuje zázemie na zmenu definície slova láska v našom oficiálnom slovníku tak, aby zohľadňovala hodnoty ako rovnosť, akceptácia a sloboda a nebude stavať lásku na náklonnosti opačných pohlaví, ale prijme ju bez rozdielu aj medzi tými rovnakými,“ vysvetľuje cieľ kampane Veronika Lisová, brand manager značky.

Verejná iniciatíva Definícia lásky sa stretla s podnetmi z vlastných odborných kruhov SAV, kde sa zamýšľali nad potrebou vytvorenia takej definície slova láska, ktorá by rešpektovala realitu a aj to, ako široko sa slovo v jazyku používa. „Uvedomujeme si, že slovo láska, konkrétne význam „ľúbostný cit“, nie je v doterajších výkladových slovníkoch slovenčiny zverejnených na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vyložené adekvátne tomu, ako sa v jazyku používa. Rovnako ako respondenti, ktorí sa zapojili do vašej výzvy, aj my podporujeme návrh pristúpiť k zmene tohto výkladu, i keď nejde o triviálnu záležitosť,“ vysvetľuje vedecká pracovníčka Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra.

Z dôvodu rešpektovania autorských práv by k úprave spomínanej definície lásky podľa jej slov mohlo dôjsť len v elektronickej verzii Slovníka súčasného slovenského jazyka, pričom zmena by bola súčasťou viacerých plánovaných slovníkových úprav. „Veľmi sa tešíme a sme vďační za prístup kompetentných jazykovedkýň a jazykovedcov zo Slovenskej akadémie vied. Symbolicky sme im odovzdali podpisy spolu s odkazmi od ľudí, ktorí veria, že aj v našom slovníku môžeme prijať lásku takú, aká je – nehľadiacu na pohlavie, vieru či farbu pleti, ale ako cit, ktorý prežívame všetci rovnako,“ dodáva Veronika Lisová.