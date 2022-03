Pri poskytovaní humanitárnej pomoci treba zlepšiť koordináciu, tvrdí premiér Heger

SOBRANCE – Pri poskytovaní humanitárnej pomoci na slovenskej hranici s Ukrajinou je potrebné zlepšiť najmä koordináciu a komunikáciu v celom procese. Po sobotňajšom rokovaní so zástupcami regionálnej samosprávy, neziskového sektora a návšteve humanitárneho centra pri košickej železničnej stanici to v Sobranciach uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Zdôraznil, že v ďalšej fáze bude potrebné vytvoriť dostatočné kapacity pre Ukrajincov, ktorí prejavia záujem zotrvať na Slovensku. Kompetentní očakávajú, že počty utečencov budú v najbližšom období rásť, teda narastie aj počet tých, ktorí budú chcieť v SR ostať dlhšie. "Aktuálne vybavia na hraniciach 10.000 až 13.000 ľudí denne, musíme sa pripraviť na to, že ich bude aj 20.000 a teraz nevieme povedať, koľkí z nich sa rozhodnú u nás ostať a koľkí nie," skonštatoval.

Pomoc poskytnú aj ďalšie štáty

V tomto smere má prísľub od európskych lídrov, že aj ďalšie štáty poskytnú svoje kapacity na umiestnenie azylantov. Pripomenul tiež, že počas predošlej utečeneckej krízy prišlo do Európy dva milióny utečencov za dva roky, teraz je to v priebehu viac ako dvoch týždňov. Rovnako tiež podľa premiéra treba zabezpečiť podmienky pre plynulý tranzit ľudí, smerujúcich cez Slovensko do iných európskych krajín. "Hovorili sme v tomto smere o vytvorení akýchsi koridorov, aby bol ich presun koordinovanejší a rýchlejší, a aby tieto procesy čo najmenej ovplyvňovali život obyčajných ľudí," doplnil premiér.

Galéria fotiek (3) Ukrajinskí migranti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Chýba psychologická pomoc a krízový manažment

Heger tiež upozornil na chýbajúcu psychologickú pomoc a absenciu krízového manažmentu v situácii, s ktorou nikto nerátal. "Dobrovoľníci v Košiciach ma upozornili na to, že keď sa utečenci najedia a vyspia, doľahne na nich ťažoba toho, čo sa deje v ich krajine. Potrebujeme preto posilniť tú psychologickú pomoc," skonštatoval premiér a zároveň poďakoval všetkým dotknutým zložkám. Starostka Uble Nadežda Sirková podotkla, že z pohľadu samospráv je potrebné predovšetkým doriešiť problém financovania nákladov, ktoré majú pri zabezpečovaní záchytných táborov. "Verím, že dokončíme túto tému a budeme odchádzať nielen s prísľubom, ale aj reálnou pomocou," dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Od pondelka 14. marca dôjde aj k zmene systému vybavovania a základnej asistencie utečencom. Avizoval to zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Braňo Tichý. "Zmena sa dotkne najskôr hraničného priechodu Vyšné Nemecké a hotspotu v Michalovciach, následne hostspotu Humenné a hraničných priechodov Ubľa a Veľké Slemence," konkretizoval. Uistil, že k zmene príde plynule a koordinovane, aby nebola prerušená doterajšia humanitárna asistencia. "Celé je to postavené tak, aby sa všetky služby, poskytované na hraničných priechodoch rušili až v momente, keď kompletne nabehne nový systém," dodal.