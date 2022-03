Na slovensko-ukrajinskej hranici pomáhajú aj horskí záchranári

UBĽA - Pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny poskytujú na ukrajinsko-slovenskej hranici už viac ako dva týždne aj horskí záchranári. Ako na svojej internetovej stránke informuje Horská záchranná služba (HZS), vo svojej činnosti v prospech ľudí utekajúcich pred vojnou do bezpečia sú odhodlaní pokračovať i naďalej.

"Zo štátnej hranice transportujú do obce Ubľa vojnových utečencov, medzi ktorými sú najmä ženy a malé deti, v obci Ubľa tiež pomáhali v zriadenom centre pomoci," priblížila HZS. Prichádzajúci sú podľa horských záchranárov unavení a uzimení, v centre pomoci zotrvajú maximálne dve noci a cestujú ďalej na Slovensko alebo iných krajín Európskej únie.

Kontrolu hranice posilní systém s bezpilotnými lietadlami, vyhlásili súťaž

Kontrolu hraníc má posilniť systém s bezpilotnými lietadlami. Ministerstvo vnútra (MV) SR bude jeho nákup financovať pomocou európskych grantov, predpokladaná hodnota zákazky je 1,69 milióna eur bez DPH. Ponuky v rámci verejného obstarávania možno predkladať do 21. apríla. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Systém by mal byť vybavený multisenzorovými kamerovými platformami. Slúžiť má na automatizované denné a nočné monitorovanie terénu a neriadeného vzdušného priestoru v reálnom čase. "Obsluhu celého systému musia vykonávať iba dvaja pracovníci, od zabezpečenia prípravy na let a vykonanie samotného letu. Let musí byť predprogramovaný tak, aby automaticky riadil misie kliknutím a preklikávaním sa v grafickom používateľskom rozhraní a požadované je aj manuálne ovládanie počas celej operácie," uvádza sa v požiadavkách.

Systém má byť tiež mobilný a rýchlo presúvateľný z jedného miesta na druhé. Nákup bude financovaný v rámci Národného programu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Z celkovej sumy pokryje 75 percent grant z prostriedkov Európskej únie a 25 percent pôjde zo štátneho rozpočtu.