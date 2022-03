Ubytované Ukrajinky zabránili rozsiahlym škodám pri požiari skladu ZŠ

"Vo štvrtok (10. 3.) pred polnocou sme sa s manželom zobudili na to, že niekto zvoní pri dverách. Ženy boli veľmi vystrašené, pretože videli požiar. Hneď sme zavolali hasičov a kontaktovali sme i starostu obce," priblížila farárka s tým, že horel sklad s peletami, ktoré sa využívali na prikurovanie.

Požiar však vypukol v takej časti budovy školy, že by ho nebolo možné vidieť z cesty. "Keby tam ženy v tej chvíli neboli ubytované, požiar by si nikto nevšimol a mohol by zachvátiť väčšiu časť budovy a spôsobiť oveľa väčšie škody. Prípadne by sa mohol rozšíriť aj na náš zborový dom aj kostol, ktorý je súčasťou areálu," uviedla Kubačková.

Začiatok vojny na Ukrajine a pomoc utečencom Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok 24. februára 2022 v skorých... Posted by Obec SOĽ - oficiálna stránka on Tuesday, March 8, 2022

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v obci Soľ po vypuknutí konfliktu na Ukrajine oslovil Generálny biskupský úrad ECAV, aby pomohli utečencom. Na výzvu zareagovali a ponúkli ľuďom z Ukrajiny zborový dom so spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a troma izbami. Celkovo môžu ubytovať 15 ľudí. Momentálne prichýlili skupinu štyroch žien so šiestimi deťmi.

"Očakávame v najbližších dňoch ďalšiu skupinu, pretože ešte jednu izbu máme uvoľnenú, čiže tam môžeme prijať ďalších päť až šesť ľudí," spresnila farárka. Ich cirkevný zbor poskytuje ubytovanie aj v Čaklove pre troch ľudí v súkromnom dome.