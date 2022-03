Veľké NOVINKY pre cyklistov aj šoférov: Odteraz pre nich platia nové pravidlá! TIETO čísla majte na pamäti

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: KR PZ v Trnave

BRATISLAVA – Za posledné mesiace sme boli niekoľkokrát svedkami, ako na našich cestách prišiel o život cyklista v dôsledku toho, že ho zachytilo okoloidúce vozidlo. Napriek tomu, že podobné tragédie sa odohrávajú často, mnoho vodičov pri predbiehaní cyklistov nedodržuje bezpečný odstup. Žiaľ, cyklisti sú v tomto prípade tí zraniteľnejší a preto takéto strety končia ich úrazmi, či dokonca smrťou. Napraviť by to mal novela zákona o cestnej premávke, ktoré dnes vstúpila do platnosti.