Ďalší konflikt v koalícii: Naď si po poznámkach Romany Tabák upratal priestor, tá mu to teraz vrátila!

BRATISLAVA - Minister obrany Jaroslav Naď má v týchto dňoch, kedy sa na Ukrajine rozhoduje o živote a smrti, plné ruky práce a odovzdanie systému S-300 prebehlo aj pod jeho záštitou. To mu však spôsobilo búrku v koalícii, kde začali protestovať niektorí poslanci OĽaNO, medzi nimi aj Romana Tabák. Tá to dokonca ministrovi po jeho poznámkach v relácii nedarovala!

Tá svoju nespokojnosť s vládnym krokom odovzdať systém S-300 na Ukrajinu zhrnula v niekoľkých riadkoch statusu. "Ja s týmto rozhodnutím nesúhlasím, nechcem aby sa Slovensko zapojilo do vojenského konfliktu!" napísala bezprostredne po odovzdaní systému Tabák.

Romana nech sa venuje trochu iným raketám, odovzdal jej odkaz Naď

Krátko na to však minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v diskusnej relácii Hospodárskych novín odovzdal Romane Tabák parafrázovaný vtip zo satirickej stránky Zomri. "Vždy som si vážil odbornosť Romany v raketových systémoch, špeciálne tenisové rakety sú jej doménou. Nech sa však drží tejto témy, pretože v nej môže aj niečo odborné povedať a ostatné veci nech nechá na odborníkov," povedal v diskusii s moderátorkou minister.

Ani ma neprekvapuje, že ste kopol do ženy! Odkazuje mu nahnevaná poslankyňa

Koaličná poslankyňa už niekoľko mesiacov komunikuje výhradne cez príbehy na sociálnej sieti Instagram. Inak tomu nebolo ani teraz, keď ministrovi po jeho ostrých slovách odovzdala rovnako tvrdý odkaz. *Určite nie som odborníčka na vojenské raketové systémy. Ale ako bývalá vrcholová športovkyňa rozumiem taktike boja. Útoku aj obrane,“ začala Tabák.

"Ani ma neprekvapilo, že ste si kopol do ženy. Na neúctu voči ženám som si už v OĽANO & v politike zvykla," adresovala Naďovi ďalšie slová Tabák.

Toto je vojna, Romana, už to pochop

Ten však nelenil a aj na tieto slová opätovne reagoval. Ten jej v úvode povedal, že aj napadnutá Máša možno chcela byť tenistkou, ako Tabák. "Toto je vojna, Romana. Už 50 dní sa Ukrajinci bránia z celých síl. A vo vojne buď pomáhame brániť napadnutú krajinu a jej obyvateľov, alebo vopcháme hlavu do piesku a pozeráme sa, ako novodobý Hitler z Moskvy útočí na nevinných a vyvražďuje celé obce. Keď prejde Ukrajinou, sme na rade my. Keby v roku 1939 neboli dovolili Hitlerovi zaútočiť na Poľsko, nebola by 2. svetová vojna. To je realita Romana Tabak, akokoľvek je to pre Teba náročné pochopiť," prispel do diskusie Naď.