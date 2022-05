Raši prezradil, kto zo strany Hlas-SD bude možno kandidovať na primátora Bratislavy

BRATISLAVA - Podpora ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) klesá. Hnutie OĽANO by na to malo reflektovať. V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa nezaradeného poslanca za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD Richarda Rašiho je možné, že sa Zuzana Dolinková (Hlas-SD) stane kandidátkou na post primátorky Bratislavy.

Šeliga verí, že predseda opozičnej strany Smer-SD a poslanec Robert Fico bude vydaný parlamentom na vzatie do väzby. Nevie, ako sa k hlasovaniu o súhlase na vydanie postaví Sme rodina. Ak by Fico vydaný nebol, je to podľa Šeligu zlý signál a bude to mať dosah na vývoj koalície. "Prinajmenšom sa koalícia musí pýtať, či má naozaj v sebe ten protikorupčný étos," podotkol. Hlas podľa Rašiho nemá záruku, že Fico bude vydaný spravodlivosti. Poukazuje pri tom na vojnu v polícii. Obvinenie berú ako politický revanš, ktorý môže byť v budúcnosti zneužitý voči ďalším vládam. Podozrenia sa podľa neho nevyšetria tak, že líder druhej najsilnejšej opozičnej strany pôjde do basy.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Jana Birošová

Šeliga skritizoval v relácii policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý vopred informoval o obvinení jedného z koaličných poslancov. Nahráva to podľa neho vyjadreniam opozície, že sa obvinenia robia cielenie. To, ako vysvetlil poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) svoje obvinenie, nedáva Šeligovi zmysel. Hlas má v prípade obvinenia Borguľu pochybnosti, či nebolo spravené účelovo. "Mohol to byť signál voči Sme rodina, aby si dávali pozor a hlasovali tak, ako majú, čo sa týka Mikulca alebo vydania Fica," poznamenal Raši. Dodal, že Borguľovi jeho vysvetlenie o výpalnom verí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Šeliga nespochybňuje, že Slovensko je závislé od ruského plynu. Je však podľa neho potrebné si uvedomiť, že ruský prezident Vladimir Putin sa hrá a je len na jeho rozhodnutí, či plyn vypne. "Nesmie nás to dostať do pozície vazalov," zdôraznil. Raši apeluje, aby Slovensko v prípade plynu pozeralo najmä na svoje záujmy. Vláda podľa neho nepredstavila jasnú alternatívu, čo by sa stalo, keby bolo Slovensko od plynu odpojené ihneď. "Kým nemáme alternatívu, nestrašme ľudí, nestrašme priemysel, že sa od plynu odpojíme," poznamenal opozičný poslanec.

Americký plyn podľa Rašiho nedokáže pokryť potreby Európskej únie. Šeliga zároveň vylúčil, že by sa stal predsedom strany Za ľudí. Raši nevidí momentálne možnosť spoločného prezidentského kandidáta Hlasu a Smeru.