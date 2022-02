MIMORIADNY ONLINE Víchrica Ylenia mieri na Slovensko: Zábery z Poľska ako po vojne! Spúšť po tornáde

VIDEO Silný vietor pustoší Európu: V Poľsku strhol žeriav! Zábery, z ktorých mrazí

11:54 Na hraničnom priechode Novoť hlásia vodiči spadnutý strom. V Žiline na výjazde z Ľavobrežnej do Tepličky nad Váhom je zas na ceste padnutý plastový stôl. Za Hubovou v smere do Ružomberka sú popadané skaly.

Galéria fotiek (12) Spadnutý strom na hraničnom priechode Novoť.

Zdroj: FB / Dopravný servis Orava - L.P.

11:50 Podľa portálu Severe Weather Slovakia sa búrky sa vyskytli v okolí Banskej Bystrice a Martina. "Na bratislavskej Kolibe bolo nameraných skoro 100km/h v nárazoch vetra, Kuchyňa a Prešov v nárazoch okolo 60 km/h," uviedli na sociálnej sieti.

🕝11:10 🌧️Viac ako polovica územia už bola zasiahnutá prechodom studeného frontu spolu so zrážkami 🌩️Búrky sa nám... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, February 17, 2022

11:33 Silný vietor už úraduje aj na Slovensku. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky majú viaceré vlaky rozsiahle meškania. Napríklad, vlak z Prahy do Budapešti mešká až 120 minút. Naopak, vlak z Kútov do Trnavy bol v úseku od Devínskej Novej Vsi odrieknutý.

Os 3013 (Kúty 09:02 - Trnava 11:05) odrieknutý v úseku Devínska Nová Ves - Trnava. Dôvod: vplyv počasia. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) February 17, 2022

11:20 Silný vietor spôsobuje problémy aj na letisku vo Varšave. Lietadlá, ktoré mali pôvodne pristáť na tomto letisku, boli presmerované do Budapešti. Podľa RMF FM išlo o najbližšie dostupné letisko, kde bolo možné bezpečne pristáť. Viaceré lety mali pre čakanie na zlepšenie poveternostnej situácie meškanie.

11:02 V Párnici na ceste stojí voda. Podľa portálu Zelená vlna je úsek Párnica-Zázrivá ťažko prejazdný.

11:00 V Krakove sa po páde žeriavu zranili 4 osoby, z toho dve ťažko. Na mieste zasahuje vrtuľník.

10:51 Nepriaznivé počasie si už vyberá daň aj na Slovensku. Podľa našich informácií na michalovskom sídlisku Juh v jednom z bytových pre silný vietor vypadla elektrina.

Galéria fotiek (12) Zdroj: vypadokelektriny.sk Galéria fotiek (12) Zdroj: vypadokelektriny.sk

10:50 Polícia vydala viaceré upozornenia, ako sa počas dnešného dňa správať. "Obmedzte pohyb vonku. Nezdržiavajte sa a neparkujte v okolí starších budov, veľkých stromov a vysokých stožiarov. Nie je vhodné ani chodiť za silného vetra do lesa a približovať sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia. Nezabudnite pred odchodom z bytu alebo domu poriadne pozatvárať okná," napísali na sociálnej sieti.

NA SLOVENSKO SA RÚTI SILNÝ VIETOR: DÁVAJTE NA SEBA POZOR, TOTO SÚ NAŠE RADY 💨⚠️ Výstrahy druhého a prvého stupňa pred... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, February 17, 2022

10:31 Viac ako 340-tisíc domácností v Poľsku postihli výpadky elektriny v dôsledku víchrice, ktorá krajinu zasiahla vo štvrtok. O život prišiel približne 70-ročný muž po tom, čo na auto, ktoré šoféroval, spadol strom. Muž bol na mieste mŕtvy.

10:20 Silný vietor, ktorý vo štvrtok zasiahol Čechy, sever Moravy a Sliezsko, spôsobil výpadky elektrického prúdu a skomplikoval tiež železničnú a cestnú dopravu. Bez elektriny zostalo v ČR viac ako 250.000 odberateľov. Informoval o tom portál iDNES.cz.

10:15 Mesto Bratislava neodporúča vo štvrtok pohyb po parkoch, cintorínoch a lesoch. Zatvorilo aj zoologickú záhradu. Reaguje tak na výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre celé západné Slovensko vrátane hlavného mesta. Mestské lesy v Bratislave vyzývajú verejnosť, aby vo štvrtok nechodila do lesoparku. "Môžu padať aj zdravé stromy, návštevu lesoparku preto z bezpečnostných dôvodov odložte na iný deň," uviedla organizácia na sociálnej sieti. Bratislavská zoo informuje, že bude pre bezpečnosť návštevníkov vo štvrtok zatvorená.

⚠️ Na celý štvrtok 17.2.2022 je predpovedaný silný vietor na území Bratislavy, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť... Posted by Bratislava - hlavné mesto SR on Wednesday, February 16, 2022

Počasie dnes ani zďaleka nebude priaznivé. Aj keď má byť relatívne teplo, bude mimoriadne veterno. Meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pre západné a stredné Slovensko pre mimoriadne silný vietor, ktorý má v nárazoch dosahovať rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu. Ba čo viac, na horách má podľa meteorológov vyčíňať orkán. Aj z toho dôvodu vydali pre hory výstrahy tretieho stupňa pred mimoriadne silnou víchricou.

Počasie tak bude ovplyvňovať víchrica Ylenia, ktorá už úraduje v Európe. Tá v noci zo stredy na štvrtok vyčíňala na Britských ostrovoch. Najsilnejší vietor zaznamenali na horách v oblasti Škótska. Najsilnejší poryv evidujú v pohorí Aonach Mor so silou 163 km/h. Druhý najsilnejší vietor namerali v oblasti Cairnwell so silou 143 km/h. Následne sa presunula nad Nemecko, kde je v súčasnosti najkritickejšia situácia. Vyhlásili tam už aj výnimočný stav a nepriaznivé počasie ochromilo aj dopravu.

Galéria fotiek (12) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

Problémy v Nemecku

Podľa portálu imeteo.sk to v Nemecku najkritickejšie vyzeralo po 2:30 h a hasiči sa od nočných hodín nezastavili. Doposiaľ zaznamenali v celom Nemecku stovky výjazdov, najmä k popadaným stromom. Doposiaľ najvyšší náraz vetra bol zaznamenaný na vrchu Brocken. Vietor tam v nárazoch dosiahol 156 km/h.

Aby toho nebolo málo, v Nemecku v noci úradovali aj búrky. Tie sú sprevádzané aj výdatnejšími zrážkami, ktoré spôsobujú aj lokálne povodne. V Hamburgu došlo k zaplaveniu oblasti rybieho trhu (Fischmarkt). "Na vodomere (v štvrti) Sankt Pauli bola okolo 05.00 h nameraná hodnota 1,98 metra nad strednou úrovňou prílivu," povedal hovorca Spolkového úradu pre moreplavbu a hydrografiu (BSH) v Hamburgu. Ak sa na pobreží Severného mora hladina vody zvýši o 1,5 metra nad túto úroveň, ide podľa BSH o búrlivý príliv.

Galéria fotiek (12) udia čakajú pred zákazníckym centrom nemeckých železníc Deutsche Bahn (DB) v centrálnej stanici v Berlíne vo štvrtok 17. februára 2022. DB musela pre silný vietor spôsobený tlakovou nížou Ylenia, ktorá sa presúvala ponad Nemecko v noci zo stredy na štvrtok, prerušiť premávku vo viacerých spolkových krajinách na severe Nemecka vrátane metropoly Berlín, ako aj susednom Brandenbursku, Brémach či Hamburgu.

Zdroj: TASR / AP

Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) musela pre silný vietor spôsobený tlakovou nížou Ylenia, ktorá sa presúvala ponad Nemecko v noci zo stredy na štvrtok, prerušiť premávku vo viacerých spolkových krajinách na severe Nemecka vrátane metropoly Berlín, ako aj susednom Brandenbursku, Brémach či Hamburgu. Informuje o tom agentúra DPA na základe vyhlásenia DB na Twitteri. Vlaková doprava v mnohých častiach Nemecka je značne obmedzená, uviedol vo štvrtok ráno hovorca DB. Na severe Nemecka nepremávajú do poludňajších hodín žiadne diaľkové vlaky. Týka sa to okrem spomínaných oblastí i Šlezvicka-Holštajnska, Meklenburska-Predpomoranska a Dolného Saska.

Galéria fotiek (12) Zdroj: TASR / AP

S meškaním a výpadkami vlakov je nutné počítať aj v regionálnej železničnej doprave. V Dolnom Sasku je vlaková doprava pre škody spôsobené počasím južne od Hamburgu úplne pozastavená. DB momentálne pracuje na odstránení škôd spôsobených poveternostnými podmienkami. Silný vietor ovplyvnil i leteckú dopravu - spoločnosť Lufthansa zrušila dosiaľ z preventívnych dôvodov 20 letov. Obmedzenia na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa týkajú letov do Berlína, Hamburgu a Mníchova.

Nepriaznivé počasie vyčíňa aj v ďalších krajinách

Silné búrky sa od nočných hodín presúvajú ďalej smerom na juhovýchod. Zasiahli tak Poľsko i Českú republiku. Ráno sa dokonca vytvorila aj lokálna línia, prešla cez sever Čiech. Aj v Poľsku pritom vietor spôsobuje škody. A to najmä kvôli popadaným stromom. Okrem toho silná víchrica strhla asi 30 striech. Do 7.00 h hasiči z Pleszewa zaznamenali 64 udalostí v Dobrzyci, Sośnici a Pleszewe. Fotografie, ktoré kolujú sociálnymi sieťami, mrazí.

Galéria fotiek (12) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

Najvážnejšia situácia bola v Poľsku, kde dokonca v ranných hodinách vyčíňalo tornádo. Informoval o tom portál imeteo.sk. Podľa dostupných údajov tornádo zosadlo v obci Wójcice, a to po 5. hodine rannej. Obec leží v centrálnej časti krajiny. Tornádo malo zasiahnuť dve ulice. Na nich značne poškodilo približne 12 domov. Práve v okrese Pleszew silný vietor spôsobil najväčšie škody. Ide predovšetkým o strhnuté strechy, či popadané stromy. V Poľsku má víchrica Ylenia dokonca prvú obeť, hlásia aj zranených. Napríklad mala zranenia utrpieť žena, na ktorú spadol drevený trám, zraniť sa mal aj jej vnuk.

Galéria fotiek (12) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

V súčasnosti víchrica vyčíňa v Poľsku a Čechách a pomaly sa blíži aj k našim hraniciam. "Studený front už postupuje cez Česko a Poľsko ďalej na juhovýchod. Je sprevádzaný prehánkami, ojedinele aj búrkami, prechodne výdatnými zrážkami (aj krúpami/krúpkami) a silným vetrom - nárazy dosahujú 70-100 km/h. V najbližších hodinách postúpi aj nad naše územie, najveternejšie sa prejaví na západe, severe Slovenska, a na horách," ozrejmili meteorológovia z SHMÚ. Ako dodali, napriek silnému vetru bude veľmi teplo až do 15 stupňov Celzia. "Teplejšie bude na juhozápade, kde teplota lokálne vystúpi aj nad 15 °C, čo je na úrovni rekordov platných pre toto obdobie," dodali.

Studený front s búrkami a silným vetrom sa už približuje k nášmu územiu Studený front už postupuje cez Česko a Poľsko... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, February 16, 2022

Výstrahy tretieho stupňa

Vo štvrtok môže silný vietor potrápiť väčšinu Slovenska. Na horách prevažne severného Slovenska sa môže vyskytnúť až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí vo štvrtok predbežne do 15.00 h v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 160 do 180 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo)," upozorňuje SHMÚ.

Galéria fotiek (12) Zdroj: SHMÚ

V okresoch Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo platí na horách druhý stupeň výstrahy. V týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Na horách má silno fúkať aj v piatok (18. 2.) a sobotu (19. 2.). Výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom sú počas dňa vydané na väčšine Slovenska, s výnimkou niektorých okresov Prešovského a Košického kraja. V západnej časti Slovenska môže v nárazoch dosiahnuť vietor rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu. Najmä na strednom a východnom Slovensku môže zafúkať v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu.

Prechod studeného frontu môže byť sprevádzaný aj búrkami. "Najsilnejší vietor očakávame tesne pred frontom a na ňom, teda vo štvrtok okolo poludnia a krátko popoludní," upozornil SHMÚ na sociálnej sieti. Ďalšia tlaková níž s víchricou má prísť do strednej Európy aj z piatka na sobotu. "V severnej časti strednej Európy bude zrejme ešte silnejšia ako tá dnešná, no u nás by mala byť o niečo slabšia," doplnil.

Galéria fotiek (12) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

