Hrozí cez víkend ďalšia víchrica? Meteorológovia to povedali jasne: PREDPOVEĎ počasia mnohých nepoteší

BRATISLAVA - Opäť tu máme víkend a opäť bude rôznorodý. A to najmä, čo sa počasia týka. To bude relatívne teplé, avšak, na sobotu vydali meteorológovia viaceré výstrahy pred vetrom. Tie sa týkajú aj západného Slovenska a nížin, nielen v kopcoch. Napriek tomu sa však objaví aj slnko, ale aj sneh.

Tento týždeň bol naozaj rôznorodý. Sprvu bolo pekne slnečno, následne pršalo, a ku koncu týždňa prišla náhla zmena počasia v podobe tlakovej níže, ktorá so sebou priniesla síce očakávané oteplenie, ale aj nebezpečný vietor. Veď na bratislavskej Kolibe dosahovali nárazy vetra rýchlosť 100 kilometrov za hodinu, na Lomnickom štíte bolo nameraných 140 kilometrov za hodinu.

Ďalší silný vietor má prísť nad územie Slovenska už v sobotu dopoludnia. Napriek tomu však podľa meteorológov bude príjemný.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude oblačná až zamračená, postupne bude oblačnosti ubúdať. V severnej polovici krajiny treba rátať aj s prehánkami, zväčša kvapalnými. Na hrebeňoch Tatier a na severozápade sa vyskytne aj sneh, a to od cca 900 metrov. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3 stupne Celzia, v údoliach do 0 stupňov. Na hrebeňoch Tatier bude silný vietor až víchrica, v ostatných častiach Slovenska juhozápadný vietor v nárazoch s rýchlosťou do 70 kilometrov za hodinu.

"Počasie na Slovensku ovplyvní od západu postupujúci frontálny systém spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo Severného mora nad západné Rusko," upozornilo SHMÚ. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, s najvyššou dennou teplotou do 12 stupňov Celzia, na severe do 7 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov nad morom okolo -3 stupňov Celzia. Fúkať bude silný vietor v nárazoch s rýchlosťou do 90 kilometrov za hodinu, na hrebeňoch hôr búrlivý vietor až mohutná víchrica. Meteorológovia vydali aj viaceré výstrahy. Na severnom a strednom Slovensku hrozí od piatkového podvečera silný nárazový vietor na horách. Na hrebeňoch Veľkej a Malej Fatry, Vysokých a Nízkych Tatier môže počas noci dosiahnuť až silu orkánu. SHMÚ v tejto súvislosti vydal výstrahu druhého stupňa.

"Vietor môže krátkodobo, v nárazoch, dosiahnuť rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu," upozorňujú meteorológovia vo vydanej výstrahe, ktorá potrvá do sobotňajšieho (19. 2.) popoludnia. Výstraha pred nárazovým vetrom na horách sa postupne v priebehu noci na sobotu rozšíri aj na územie severozápadného a západného Slovenska. Pre túto oblasť bude platiť výstraha prvého stupňa, vietor môže na hrebeňoch hôr dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. V priebehu noci začne platiť aj výstraha pred vetrom v oblasti juhozápadného Slovenska. Najvážnejšiu situáciu očakávajú meteorológovia v čase od 05.00 do 11.00 h v Bratislavskom kraji. "Prechodne očakávame výskyt silného vetra spojeného s prechodom studeného frontu, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 - 105 kilometrov za hodinu," spresňuje SHMÚ.



Nedeľa

"V plytkej brázde prejde cez naše územie ďalej na východ oklúzny front. K večeru postúpi do strednej Európy od západu teplý front spojený s hlbokou tlakovou nížou so stredom medzi Islandom a Britániou," uviedli meteorológovia. V nedeľu bude premenlivá až veľká oblačnosť, zrána aj s prehánkami. V noci treba počítať aj s prehánkami a od 1000 metrov aj sneženie.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -4, v údoliach do -10 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7 stupne Celzia, na západe až do 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor v nárazoch s rýchlosťou do 50 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.

Pondelok

Začiatok týždňa bude oblačný až zamračený, postupne bude oblačnosti ubúdať. Na mnohých miestach však dážď, od stredných polôh aj sneženie. Výnimočne sa môžu tvoriť aj búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 6 až 0 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 10 stupňov Celzia, na severe do troch stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne

juhozápadný vietor s rýchlosťou do 40 kilometrov za hodinu, a v nárazoch do 65 kilometrov za hodinu. Na horách veterno, nad pásmom lesa prechodne až silná víchrica!

