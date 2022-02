Metodiku posudzovania stavu mostov treba podľa Andreja Doležala zmeniť

Galéria fotiek (1) Andrej Doležal

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Metodiku posudzovania stavu mostov na Slovensku bude treba zmeniť. Myslí si to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Súčasná metodika je založená na vizuálnej obhliadke. Poukázal pritom na prípady, keď most skolaboval aj bez toho, aby boli zvonku znaky degradácie. Uviedol to vo štvrtkovom (17. 2.) livestreame na sociálnej sieti.