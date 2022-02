Chráni nás tretia dávka viac? Dôležitá je imunitná odpoveď: Kľúčový je najmä čas a tieto faktory!

Na Slovensku aktuálne prebieha očkovanie treťou, posilňujúcou dávkou. Podľa riaditeľa Neuroimunologického ústavu SAV Norberta Žilku je kľúčová imunitná odpoveď nášho tela. Tretia dávke však podľa štúdií poskytuje vyššiu ochranu, než druhá.

Najlepšia ochrana je dva mesiace po podaní booster dávky

Vo všeobecnosti môžeme podľa Žilku povedať, že tretia dávka zvyšuje úroveň imunitnej odpovede a tým pádom aj efektívnejšie chráni. "Ale aj v tomto prípade platí, že tretia dávka nie je definitívnym riešením a imunitná odpoveď (predovšetkým protilátky) opäť klesá v čase," uviedol pre Topky Žilka.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Najvyššia účinnosť je počas prvých dvoch mesiacov po tretej dávke, následne dochádza k postupnému poklesu," uviedol pre Topky. Rýchlosť klesania protilátkovej odpovede v čase určuje množstvo faktorov ako je napríklad vek, zdravotný stav, genetické pozadie etc.

Ochrana časom klesá, tretia dávka však poskytuje lepšiu ochranu

Je súčasná dvojdávková alebo trojdávková schéma účinná aj proti omikronu? Všetko závisí od samotnej imunitnej odpovede. "Pokiaľ je dostatočná, tak dokáže očkovaných jedincov ochrániť pred hospitalizáciou bez ohľadu na to, či je vyvolaná dvoma, alebo troma dávkami," vysvetľuje odborník.

"Percentuálne údaje sa líšia medzi jednotlivými štúdiami a je dôležité sledovať v akom čase od podania poslednej dávky sa sleduje účinnosť. Pretože tá v čase prirodzene klesá. Niektoré štúdie však ukazujú, že tretia dávka poskytuje lepšiu ochranu ako dvojdávková schéma," ozrejmil.

Vakcína chráni v prvom rade pred ťažkým priebehom ochorenia a prípadnou hospitalizáciou. "Ale len v prípade, že stimulovala adekvátnu imunitnú odpoveď. Na to sa často pri analýzach zabúda. Očkovanie nedokáže zabrániť šíreniu vírusu, ale môže skrátiť čas, ktorý strávi vírus v organizme očkovaného jedinca," opisuje odborník.

Preočkovanie bude potrebné

Niektoré štáty už očkujú aj štvrtou dávkou, a to najmä seniorov nad 60 rokov. Ide však o krajiny, kde prebehlo očkovanie treťou dávkou pred niekoľkými mesiacmi. Bude potrebná štvrtá dávka aj na Slovensku? "Pravidelné preočkovanie bude potrebné na zabezpečenie ochrany proti omikronu. Najmä v rizikových skupinách obyvateľstva," myslí si Žilka.

"Slovensko nemá výnimočné postavenie pokiaľ ide o mieru imunitnej odpovede a tak je celkom pochopiteľné, že budeme kopírovať schému očkovania, ktorú nastavili v iných krajinách. Hoci to určite nie je optimálne riešenie," uviedol. Európska lieková agentúra však štvrtú dávku neodporúča, keďže to podľa nich nie je dlhodobo udržateľná stratégia a problém by mohol byť práve aj s imunitnou odpoveďou.

Naša imunita môže proteín časom ignorovať

Aj podľa Žilku je správne upozorniť na fakt, že stratégia pravidelného preočkovania nie je dlhodobo udržateľná. "Podávanie rovnakej vakcíny v pravidelných intervaloch môže spôsobiť niektoré nežiaduce imunologické rekcie, napr. imunitný systém začne S proteín ignorovať (anergia). Aj z toho dôvodu sa hľadajú iné alternatívy aktívnej imunizácie, ktoré by vyvolali takú imunitnú odpoveď, ktorá by mala dlhšiu trvanlivosť," vysvetlil odborník.

Spoločnosti Moderna a Pfizer začali testovaciu fázu vakcíny špeciálne proti omikronu. Má to podľa odborníka zmysel? "Určite to má zmysel, omikron alebo jeho alternatívne varianty sa budú naďalej šíriť a my potrebujeme zabezpečiť ochranu zraniteľnej populácie. Pokiaľ nebudeme mať k dispozícii efektívnejšie vakcíny, je stratégia pravidelnej obmeny S proteínu v mRNA vakcínach jedinou dostupnou alternatívou. Napokon podobný princíp využívame aj pri chrípkových vakcínach, keďže chrípkový vírus je dokonalý vo svojich častých premenách," dodal.