Booster chráni aj pred omikronom: Nikto však nevie, aký variant ešte príde! Štvrtá dávka u nás zatiaľ nemá zmysel

BRATISLAVA - Omikron, booster dávka, štvrtá dávka... sme dostatočne chránení? Budeme sa musieť očkovať každé tri mesiace? Aj to sú otázky, nad ktorými denne premýšľame. Epidemiológa Inštitútu zdravotníckych analýz Martina Pavelku sme sa spýtali, ako to vlastne s našou ochranou proti omikronu je.

Na Slovensku aktuálne očkujeme treťou alebo tzv. posilňujúcou, booster dávkou. Napriek tomu, že vakcíny nie sú vyvinuté proti variantu omikron, ochrana je veľmi dobrá. Väčšina očkovaných sa vyhne ťažkému priebehu COVIDU, následkom po ňom či prípadnej hospitalizácii. Okrem toho je aj menšia šanca, že očkovaný človek nakazí toho ďalšieho.

Booster dávka poskytuje vyššiu ochranu

Pôvodne sa malo treťou dávkou očkovať až po šiestich mesiacoch od podania druhej dávky. Odborníci však zistili, že účinnosť po podaní druhej dávky klesá rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Booster dávku tak môžete dostať už po troch mesiacoch. Je teda účinnosť po tretej dávke vyššia?

Galéria fotiek (3)

"Graf zo štúdie Public Health England (po novom UK HSA) ukazuje náhly pokles v ochrannom efekte vakcíny (modrá šípka) proti omikronu (šedé guličky) v dvojdávkovom režime," vysvetlil pre Topky Pavelka. Na grafe ďalej vidno, ako dokáže tretia "booster" dávka tento pokles vykompenzovať (červená šípka).

"Z grafu tiež vidno, že efekt tohto ochranného efektu klesá výrazne pomalšie v trojdávkovom režime než v dvojdávkovom režime. V prípade vakcíny Moderna (pravá časť červeného rámika) k štatisticky významenému poklesu prakticky nedochádza," ozrejmil.

Účinkujú vakcíny aj proti omikronu?

Čoraz viac sa však hovorí o tom, že súčasná vakcinačná schéma nie je účinná voči omikronu. Problémom podľa Pavelku však nie je účinnosť, ale práve pokles ochranného efektu. "Pri dvojdávkovej schéme tento ochranný efekt veľmi rýchlo klesá, čo nie je z nášho epidemiologického hľadiska prijateľné. Práve preto SR a UK pristúpili k drastickému skráteniu času podania medzi 2. a 3. dávkou len na tri mesiace," uviedol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktuálne je na Slovensku treťou dávkou začokovaných takmer 1,5 milióna ľudí. "Chcem poukázať na rekordnú a bezprecedentnú rýchlosť akou sme booster dávky aplikovali. Je to historické úsilie v národnej očkovacej kampani a niečo na čo by sme mali byť patrične hrdý," skonštatoval epidemiológ.

Zaočkovaní majú v prostredí omikronu menšiu virálnu záťaž

Ochranný efekt booster dávky v prostredí omikron je 96,7 % proti ťažkému priebehu, hospitalizácií či prípadnému úmrtiu. Dokáže nás však ochrániť aj pred nakazením prípadne šírením COVIDU? "Tretia booster dávka ponúka 75 % ochrannu pred symptomatickým ochorením. To znamená, že každá štvrtá zaboostrovaná osoba má potenciál stať sa suscepbtibilnu, nakaziť sa a vírus šíriť ďalej," uviedol Pavelka.

Archívne VIDEO COVID tu s nami bude natrvalo: TOTO je náš imunitný múr!

"Očkovaním drasticky znižujeme vlastný rizikový profil. Podľa dát z Keiser Family Foundation vieme, že je veľmi málo pravdepodobné, aby zaočkovaná osoba nakazila ďalšiu zaočkovanú osobu. Teraz už vieme, že v prostredí omikron variantu majú zaočkované osoby nižšiu virálnu nálož a ich vrchol infekčnej fázy je oveľa kratší," opísal Pavelka s tým, že očkovaním teda súčasne znižujeme aj riziko, že nakazíme osoby okolo nás.

Budeme sa musieť pravidelne preočkovať?

Niektoré štáty už začali očkovať aj štvrtou dávkou proti COVIDU. Ide najmä o tie krajiny, ktoré majú od tretej dávky odstup niekoľko mesiacov. "Táto intervencia má význam v krajinách, ktoré boostrovali treťou dávkou ešte pol roka dozadu (Izrael) alebo používajú vakcíny, ktoré dosahujú veľmi zlé výsledky v epidmeiologických štúdiách (Maďarsko - Sinovac a Sinopharm vakcíny)," povedal Pavelka.

Na Slovensku používame na boostrovanie mRNA vakcíny Pfizer a Moderna, ktoré vykazujú najlepšie výsledky v epidemiologických štúdiách. "Začali sme boostrovať len pred nedávnom. Nemá zmysel podávať štvrtú dávku hneď jeden mesiac po trerej," vysvetlil.

Európska lieková agentúra však ďalšiu dávku neodporúča. Dôvodom je, že možnosť plošného očkovania ďalšou dávkou, prípadne podávanie ďalších posilňujúcich dávok nie je udržateľnou stratégiou a problém by mohol byť aj s imunitnou odpoveďou. Ako často sa teda budeme musieť preočkovať? "Počkajme si na dáta od Pfizeru a Moderny k ich novej "updejtovanej" vakcíne na omikron. Pevne verím, že raz sa dostaneme do komfortného endemického stavu, kde sa nebudeme musieť "boostrovať" kažých 3 až 6 mesiacov," myslí si Pavelka.

Čo sa štvrtej dávky, ešte stále neexistujú dáta o jej efektivite. "A ešte niekoľko mesiacov ich ani nebudeme mať. Izreal len nedávno začal podávať štvrtú dávku zraniteľným skupinám. Z epidemiologického hľadiska potrebujeme vidieť ako sa znižuje ochranný efekt štvrtej dávky po dvoch, troch, štyroch mesiacov. Čiže na kvalitnú epidemiologickú štúdiu, ktorá nám odpovie na to či štvrtú dávku podávať, alebo nepodávať si musíme počkať. Súčasne by bolo dobré počkať aj na štúdie z iných krajín, ktoré mali vo vlastnej národnej očkovacej stratégií iný mix vakcín, t.j. nie len Pfizer, ale aj napr. Modernu," dodal Pavelka.

Nikto nevie, aký variant ešte príde

"Snahy sú aj o vyvinutie spoločnej vakcíny na chrípku a koronavírus, prípadne jednu vakcínu, ktorá bude účinná na všetky varianty. Aktuálne sme však v prostredí, do ktorého vnikol úple nový vírus, ktorý sa ešte stále len formuje. Preto sa dočasne musíme prispôsobiť aj takým intervenciám, ako nový booster len 3 mesiace po tom predošlom," vysvetľuje.

Zdržanlivý je aj z toho dôvodu, že aktuálne nemôže nikto predpovedať, aké nové varianty ešte prídu. "Nový koronavírus sa ešte stále iba formuje. Nevieme ani ako sa vyvinie situácia v Číne, kde je viac ako miliarda plne susceptibilných osôb zaočkovaných neefektívnymi vakcínami SinoPharm a SinoVac. Ak sa Omikron rozmnoží práve tam, riziko vzniku nového nebezpečného variantu pri toľkých prenosoch nákazy je extrémne vysoké," dodal na adresu nových variantov.

Špeciálna vakcína proti omikronu

Moderna a Pfizer už začali testovaciu fázu vakcíny vyvinutej špeciálne proti omikronu. Má to však podľa Pavelku zmysel? "Má to zmysel, lebo každý nový variant bude mať Omikron ako svojho pôvodného progenitora. Pri predošlých variantoch, ktoré mali nižšie R bola možná koexistencia rozlyčných variantov navzájom, ktoré so sebou navzájom evolučne súperili," vysvetľuje Pavelka.

"Pri R0 okolo 10 a efektívnom Rt okolo 3 až 4 v mnohých krajinách sa stal omikron prakticky dominantým na celom svete v priebehu pár mesiacov a vytlačil, resp v blízkej dobe vytlačí všetky ostatné varianty. Vyvíjať vakcínu špecificky na Omikron je preto logickým vyústením," myslí si. Ak štúdie skutočne potvrdia vysoký ochranný efekt proti variantu omikron, nebude už mať podľa Pavelku zmysel očkovanie "štvrtou booster dávkou". "Ale oveľa väčší zmysel bude mať kompletné preočkovanie novou vakcínou na omikron," dodal.