VIDEO Bratislavčanov ohrozuje diviak s mladými: VEĽKÉ VAROVANIE pred pohybom na frekventovanej ulici! Vec už rieši aj polícia

BRATISLAVA – Podľa neustálych sťažností a upozornení na sociálnych sieťach to niekedy vyzerá, akoby Bratislavčania ani nežili vo veľkomeste, ale v pustej divočine. Život im komplikujú diviaky a to nielen v okrajových častiach blízko Malých Karpát ale aj tam, kde by ste zver počas bieleho dňa vôbec nečakali. Mestská polícia ľudí najnovšie obyvateľov vyzvala, aby sa podľa možností vyhýbali konkrétnemu cestnému úseku, inak riskujú nepekný stret.

Ľudia majú byť opatrní pri prechádzaní Vlárskou ulicou, ktorá patrí do mestskej časti Nové Mesto. „Na križovatke so Starou Klenovou, na trávnatej ploche v húštine, bol viackrát spozorovaný diviak aj s mladými,“ upozornila bratislavská mestská polícia.

❗Pri prechádzaní Vlárskou ulicou buďte opatrní❗ 👉Na križovatke so Starou Klenovou, na trávnatej ploche v húštine, bol... Posted by Mestská polícia Bratislava on Saturday, April 30, 2022

„Plochu sme do času, kým sa zver nepodarí dostať do jej prirodzeného prostredia, do lesa, opáskovali. Pokiaľ je to možné, prosíme, vyhýbajte sa tomuto miestu a ak už križovatkou musíte prejsť, nezdržiavajte sa tam. V prípade, ak diviakov spozorujete, zbytočne ich neprovokujte a nefotografujte, ale lokalitu urýchlene opustite,“ uviedli. Hliadky mestskej polície zároveň miesto v pravidelných intervaloch kontrolujú.

Bratislavský mestký poslanec Jakub Mrva na sociálnej sieti upozornil, že diviačica na Kramároch je stále odvážnejšia. "Spolu s MsP sme uzavreli chodník, ale obávam sa, že jediné riešenie je uspatie - čo musí zabezpečiť Veterinárna a potravinová správa," uviedol. "Prosím nechoďte si ju fotiť, má mladé, a môže si ich v strese brániť. Rešpektujte uzáveru chodníka, psy majte na vôdzke. Nekŕmte ju," apeluje.

Problémy s diviakmi rieši aj Karlova Ves

Diviaky ľudí žijúcich v Bratislave trápia už dlhodobo a svoje o nich vie aj mestská časť Karlova Ves. Ľudí najnovšie vyzvala, aby v prípade, ak uvidia stádo diviakov v Líščom údolí, na Veternicovej, Hlaváčikovej ulici či Hany Meličkovej, výskyt nahláste e-mailom Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Takéto odporúčanie im mal dať rezort pôdohospodárstva. Otázne však podľa ich slov je, či diviaky zostanú čakať na konkrétnom mieste, až pokým e-mailový podnet vyriešia pracovníci štátnej veterinárnej správy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj

„V pretrvávajúcom probléme s diviakmi na území Bratislavy sa samosprávy čoraz častejšie obracajú na vyššie kompetentné úrady. Starostka Dana Čahojová upozornila na situáciu s diviačou zverou ministrov pôdohospodárstva aj životného prostredia pred niekoľkými mesiacmi. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhradilo v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR kontaktnú e-mailovú adresu sekretariat-ur@svps.sk. Tam majú samosprávy aj obyvatelia zasielať informácie o výskyte diviačej zveri a zároveň žiadať o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov,“ uviedla mestská časť.

ŠTÁT CHCE, ABY ĽUDIA NAHLASOVALI DIVIAKY E-MAILOM Ak uvidíte stádo diviakov v Líščom údolí, na Veternicovej,... Posted by Karlova Ves - oficiálny profil mestskej časti on Sunday, May 1, 2022

Ako tvrdia, ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii na list starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej uviedlo, že prijalo rôzne opatrenia na znižovanie početných stavov diviačej zveri. Jedným z nich bolo umožnenie celoročného lovu. „V súvislosti s intenzívnym lovom usmernili aj okresné úrady. Štátna veterinárna a potravinová správa vydala mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Užívateľom poľovných revírov nariadila jeho intenzívny lov,“ informovala mestská časť, ktorá problém s diviakmi rieši už dlhodobo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Slovenské národné divadlo

Upozornili tiež, že nemalý podieľa na stavoch zvery v „karlovke“ majú aj niektorí je obyvatelia. „Napriek množstvu diviakov, ktoré boli zdokumentované na sociálnych sieťach, zámerne vyhadzujú do prírody zvyšky potravy. Tie lákajú do blízkosti bytových domov ďalšie diviaky aj s mláďatami. Mestská časť preto uvažuje o inštalácii fotopascí na miesta, kde ľudia vyhadzujú kuchynský bioodpad,“ zdôraznili.