Ako je to s novelou zákona o liekoch? Kulkovský to opísal jasne: Spory medzi kolegami a menej času pri pacientoch!

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Novinky z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré platia od Nového roka, postavili na nohy mnohých pacientov. Veď to vyzeralo tak, že po novom im lieky nebudú môcť predpisovať všeobecní lekári, ktorí tak robili dlhé roky, ale len špecialisti. Kompetentní napokon novelu zákona uviedol na pravú mieru, no problémy sa začínajú pomaly, ale isto objavovať. Poukázal na ne považskobystrický internista Milan Kulkovský!

Novela zákona o liekoch začala platiť odbitím nového roka a spôsobila viaceré nepríjemnosti. Mnohí pacienti nevedeli, kto im po novom bude predpisovať lieky a čo to vlastne bude pre nich znamenať. Zmeny v predpisovaní liekov kritizovali viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločností a hlavní odborníci z Ministerstva zdravotníctva SR. V liste vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO), aby pozastavil účinnosť novely a inicioval diskusiu dotknutých strán.

Poslankyňa NRSR za OĽaNO Eva Horváthová pripomenula, že zmena v predpisovaní liekov prišla na podnet všeobecných lekárov, ktorí sú preťažení. "Stretli sme sa s viacerými odborníkmi zo zdravotníctva, aj so zástupcami pacientov či poisťovní. Všetko, čo zmena v predpisovaní liekov prinesie, sme si vysvetlili," priblížila Horváthová.

Všeobecní lekári donedávna predpisovali nielen svoje lieky, ale aj lieky po delegovaní špecialistom. "To je obrovské množstvo. Všeobecný lekár tak píše nielen svoje lieky, ale aj na odporúčanie špecialistov," pripomenula prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková. Zmeny v predpisovaní liekov majú všeobecných lekárov odbremeniť. Najčastejšie podľa jej slov delegujú predpisovanie liekov na obvodných lekárov internisti, kardiológovia a neurológovia.

Palušková uistila, že všetci pacienti sa k liekom dostanú. Platí to aj pre klientov zariadení sociálnych služieb. "Všeobecní lekár predpisuje lieky klientom ako doteraz. Ak navštevuje pacient špecialistu, do najbližšej kontroly u neho naďalej môžu lieky predpisovať všeobecní lekári," dodala Palušková.

Spory medzi kolegami

Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský však upozornil, že novela zákona priniesla veľké množstvo sporov medzi lekárov – kolegov a vytvorila dve skupiny. V jednej sú tí, ktorí novelu obhajujú. Ide prevažne o všeobecných lekárov. Druhú skupinu tvoria špecialisti, ktorí novelu zákona odmietajú a kritizujú.

„Pravda bude niekde uprostred. Mnohým zbytočným konfliktom sa dalo predísť cielenou diskusiou a minimálne tiež odložením jej platnosti do ústupu prebiehajúcej vlny pandémie. Nie je najšťastnejším riešením začínať s niečim tak dôležitým a zložitým na začiatku roka, keď sú mnohé ambulancie pozatvárané,“ upozornil Kulkovský na sociálnej sieti. Ako dodal, s predpisovaním liekov podľa zákona začali aj na jeho oddelení, spôsobuje však viaceré problémy – lekári sú dlhšie za počítačom, ktorý by však mohli využiť pri pacientoch. Ako však dodal, pomaly si zvykajú a konštatuje, že moderná medicína je skôr o písaní, ako o pacientoch.

Skúsenosti z praxe

Poukázal pritom na skúsenosti z praxe za posledné dni. „Vo utorkovej službe som musel neplánovane prepustiť dvoch pacientov, ktorých test na Covid-19 vyšiel pozitívny a ich stav nevyžadoval preklad na Covid oddelenie. Ako to už v medicíne platí, v tej chvíli sa kazilo, čo sa dalo,“ uviedol Kulkovský. Konštatoval, že vtedy sa rozhodla štrajkovať technika, nefungovali im počítače ani systém, ktorý predpisuje e-recepty. Ako dodal, e-recept v súčasnosti, kedy svet sužuje koronakríza, považuje za výborný vynález, ktorý zvyčajne funguje, no v najhoršom možnom čase sa rozhodol štrajkovať.

Jediným šťastím podľa Kulkovského bolo, že v tej chvíli nemusel riešiť príjmy pacientov na urgentnom príjme. Ako vysvetlil, jeden pacient sa prebral z opice po tom, ako mu v krvi namerali vyše 3 promile a bol v prekolapsovom stave. Druhému už opica ustupovala a do nemocnice bol prevezený pre búšenie srdca, čo pripisoval tretej dávke vakcíny. Tú údajne dostal deň pred hospitalizáciou.

„Neskôr mi priznal, že od jej podania vypil značné množstvo alkoholu, u nás mal ešte stále cez 2 promile…ale ako pokus o nežiadúci účinok vakcíny, fajn. Späť k prepúšťaniu. Kým som teda vypísal správy a vytlačil všetky recepty, zdržal som sa bezmála hodinu,“ uviedol Kulkovský s tým, že by to bolo v poriadku, ak by nemuseli venovať byrokracii toľko času už v súčasnosti. „No nič, nejako to spolu zvládneme, dôležité je, zbytočne sa nehádať ešte aj medzi sebou. Postačujú nadávky od pacientov a príbuzných,“ uzavrel.

Všeobecná lekárka si novelu nevie vynachváliť

K problematike sa vyjadrila aj všeobecná lekárka z Púchova – Alica Jászberényiová, Poukázala, že má prax aj s internou medicínou v nemocnici a novelu zákona si pochvaľuje. Pred novelou totiž dostávala pacientov bez predpísaných liekov od špecialistu, aj keď u nich boli na vyšetrení.

Častokrát im dokonca neposielajú ani nálezy do eZdravia, a teda si ich ani nevedia pozrieť v systéme. Argumenty, že špecialisti sú zahltení, však neberie a podľa nej by sa mali hľadali spôsoby a nie dôvody. „Pri predpise ním ordinovaného lieku musí lekár hlavne kvôli interakciám vedieť, aké lieky už pacient užíva. Občas sa stane, že si napríklad neurológ nevšimne, že napríklad kardiológ indikoval lieky na riedenie krvi a napíše pacientovi podobný liek z tej istej skupiny,“ upozornila s tým, že pacient teda užíva dva lieky na riedenie krvi.

„Pacient teda užíva dva lieky na riedenie krvi. Prečo? Pretože neurológ si neskontroluje liekovú knižku pacienta, ním ordinované lieky nepredpíše, iba roky kopíruje odporučenie liečby. Pacientovi nezostáva iné, iba navštíviť ďalšiu ambulanciu, teda svojho všeobecného lekára, opäť čakať v ďalšej čakárni len kvôli predpisu iným lekárom ordinovaného lieku, lebo „cestou všeobecných lekárov“… Keby neurológ predpísal ním odporučený liek, pozrel by si liekovú knižku pacienta a na chybu v ordinácii by hneď prišiel. Čím viac ľudí je totiž zapojených do jedného procesu, tým je väčšia možnosť urobiť chybu,“ upozornila. Okrem toho poukázala aj na problémy, kedy špecialisti pravidelne nemonitorujú pri užívaní istých liekov. Napríklad pri liekoch na riedenie krvi či srdcových arytmiách.

„Posledné dni mi prichádzajú prepustení pacienti s predpisom liečby priamo z nemocnice. Nič lepšie sa im nemohlo stať. Dôležité je, že pacienti sa po hospitalizácii nemusia “hlásiť” do “3 dní”, môžu sa k všeobecnému lekárovi objednať na konzultáciu bez stresu, pretože majú svoje lieky už z nemocnice najviac na mesiac. Konzultácia u mňa je tak plánovaná, trvá krátko, dohodneme si spoločne ďalší postup a kontrolu či odbery po stabilizácii stavu. Môžu tak ubolení a unavení po hospitalizácii smerovať rovno domov a do postele,“ uviedla na záver s tým, že novela je jednoznačne obrovským krokom k bezpečnosti pacientov a prvým krokom k reforme ambulantnej sféry.