Lekár Kulkovský ostrý ako nikdy: Vytočili ho slová kolujúce po internete! Je to vrchol drzosti, mám sto chutí zbaliť kufre

BRATISLAVA – Zdravotníci budú môcť po novom pracovať aj s pozitívnym testom na koronavírus – ak to bude potrebné. To, čo bolo myslené dobre, však niektorí Slováci pochopili po svojom a paradoxne zaútočili na samotných lekárov. Tých sa preto rázne zastal jeden z nich. Milan Kulkovský neprajníkom odkázal, že iba blázon si píli konár, na ktorom sedí.

Po novom pracovníci kritickej infraštruktúry a ústavní činitelia môžu počas pandémie pracovať aj v prípade, ak sú pozitívni na Covid-19. Podmienkou je, aby nemali klinické príznaky. Tiež platí, že pozitívni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb majú výnimku z karantény len v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Bernat Armangue

Nie každý však takúto zmenu uvítal a našli sa aj takí, ktorí si "kopli" práve do samotných zdravotníkov. "Predpokladám, že ten lekár, ktorý vedome nastúpi do práce s pozitívnym testom k pacientom je A) vrahom a ´lekárom´ iba na papieri, pretože vedome roznáša vysoko nákazlivú chorobu,... B) alebo úplná sviňa, ktorá vie, že je to celé podvod a vedome okráda občanov tohto štátu o peniaze," zaznelo na internete.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Milan Kulkovsky blog

Takéto vyjadrenia nenechali chladným lekára Milana Kulkovského. Ten pripomenul, že čoskoro sa môže stať, že sa väčšina personálu v nemocniciach nakazí. "Rovnako ako pre všetkých, aj pre zdravotníkov platí karanténa. A tú dodržiavajú. 5 dní, pri príznakoch dlhšie. Ak však nastane situácia, že sa nebude mať kto o pacientov starať a bude tak ohrozený ich život, bezpríznakoví zdravotníci budú povolaní k lôžkam. Nie preto, že chcú, ale preto, lebo musia," uviedol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Poukázal tiež na to, že zdravotníci denne ohrozujú nie len svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych pri práci s pacientmi trpiacimi rôznymi infekčnými ochoreniami, nie iba koronavírusom. "Napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí si myslia, že našli patent na rozum a nehanbia sa zdravotníkom nadávať a urážať ich. Za vrchol primitívnej a prostej drzosti považujem výroky niektorých diskutujúcich filozofov, ktorí nazývajú lekárov, ktorí by napriek svojej pozitivite museli pracovať, vrahmi a úplatnými sviňami," zareagoval.

archívne video

"Zaujímalo by ma, ako by si naši online polyhistori poradili v situácii, keď by sa odteraz všetci zdravotníci začali denne testovať s očakávaním svojej pozitivity a následne by zostávali v karanténe nie 5 ale viac dní, pretože by sa necítili dobre. Čo by robili, keby väčšina odmietla očkovanie, z princípu, lebo medveď? Garantujem vám, že ak by sme boli len z časti tak arogantní a egoistickí ako tí, čo na nás útočia, do týždňa nemocnice skolabujú," odkázal s tým, že po prečítaní týchto "hlúpych útokov" má sto chutí zbaliť kufre a z tejto "láskyplnej" krajiny odísť, avšak neurobí tak. "No mnohí moji kolegovia a kolegyne už váhať nebudú…iba blázon si píli konár, na ktorom sedí. A naši spoluobčania si na to zobrali rovno motorové píly…," dodal.