Kulkovský má hlavu v smútku: Sme na tom najhoršie zo všetkých! Nasledujúce týždne budú mimoriadne náročné

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Slovensko v omikron vlne naďalej stúpa a aj keď mnohé regióny už majú vrchol za sebou, iné ho práve zažívajú, prípadne ich to ešte len čaká. Aktuálne je však na tom najmä okres Považská Bystrica, ktorá v počte prípadov dominuje. Lekár miestnej nemocnice a primár interného oddelenia Milan Kulkovský hovorí, že ide o zlé správy a najbližšie týždne budú pre všetkých mimoriadne náročné.

Na Slovensku situácia s omikron vlnou vôbec nie je stabilizovaná a naďalej stúpame. Denne pribudne viac ako 20-tisíc pozitívnych len z PCR testovania a ďalším stovkám až tisíckam vyjde pozitívny antigénový test. Aj keď mnohé regióny, najmä na severe a východe krajiny, už majú vrchol vlny za sebou a situácia sa tam výrazne zlepšuje, iné také šťastie nemajú. Alebo tam vlna naplno udrela a situácia tam je zlá, alebo ich to najhoršie ešte len čaká. A to je prípad aj okresu Považská Bystrica. Podľa štatistík je aktuálna týždenná incidencia na 100-tisíc obyvateľov na úrovni 4153. A to v prípade PCR aj antigénových testov.

"V kombinácii s celkovou zaočkovanosťou v okrese pod 50% (46,4%) a zaočkovanosťou nad 50 rokov pod 65% (64,23%), to nie je dobrá správa pre našu nemocnicu, ani pre všeobecných lekárov, ktorí už teraz nestíhajú dvíhať telefóny, nie to ešte osobne vyšetrovať pacientov," upozornil primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský. Ako dodal, celú situáciu zhrošuje aj fakt, že o nič lepšie na tom nie sú ani susedné okresy - všetky tri sú totiž v prvej desiatke najviac zamorených regiónov. Napríklad, v okrese Púchov je 7-dňová incidencia na 100-tisíc obyvateľov takmer 4-tisíc a v okrese Ilava to je 3813.

"Nasledujúce týždne budú pre nás veľmi náročné, a preto budeme veľmi radi, keď nám tým, že sa budete aj po uvoľnení opatrení naďalej správať zodpovedne, pomôžete. Vyhýbajte sa prosím hromadným akciám v uzavretých a zle vetraných priestoroch. Občanom nad 50 rokov, najmä tým neočkovaným, doporučujem vynechať návštevy a z hromadných podujatí aj bohoslužby. V prostriedkoch hromadnej dopravy cestujte len keď je to nevyhnutné. Do konca februára to spoločnými silami zvládneme," uzavrel Kulkovský.