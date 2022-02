Spoluúčasť neočkovaných na liečbe: Kulkovský povedal, kedy by s ňou súhlasil! Za toto ale ľudí trestať nemôžeme

BRATISLAVA – Za liečbu spojenú s ochorením Covid-19 by si ľudia z vlastného vrecka doplácať nemali. A to ani v prípade, že sa odmietli dať zaočkovať. Aspoň takto sa vyjadrila drvivá väčšina opýtaných v prieskume, ktorý zisťoval, aký panuje názor na finančnú spoluúčasť pacientov.

Z prieskumu vyplynulo, že väčšina opýtaných nesúhlasí s tým, aby sa nezaočkovaní pacienti podieľali na nákladoch na liečbu. Vyjadrilo sa tak až 66,5 percenta opýtaných. Opačného názoru je iba 31,1 percenta opýtaných.

Spoluúčasť neočkovaných na liečbe

Lekár Milan Kulkovský tvrdí, že tento výsledok ho prekvapil. "Nečakal som až toľko empatie. Úprimne, ak by som sa mal pri odpovedi na túto otázku rozhodovať na základe emócii, s istou formou spoluúčasti neočkovaných na ich liečbe v prípade nakazenia by som súhlasil. Myslím si, že je to legitímna požiadavka tých, ktorí sú zástancami spoluúčasti pacientov na liečbe ochorení, ktoré sú preventabilné," uviedol.

Avšak v prípade, že vypustí emócie, myšlienka spoluúčasti sa mu podľa vlastných slov začína vzďaľovať. "Pri téme pandémie Covid-19 sme už narazili na pomyslený strop emócii a každé ďalšie zvyšovanie napätia už ničomu nepomôže. Preto v súčasnosti nepovažujem diskusiu o spoluúčasti pacientov na liečbe a o povinnom očkovaní za potrebnú. Naviac ide o témy, o ktorých sa môžeme na Slovensku rozprávať len čisto v teoretickej rovine, a preto toto ´kopanie do hada bosou nohou´ nemá žiadny zmysel," myslí si.

KORONAVÍRUS Majú si neočkovaní liečbu platiť sami? PRIESKUM priniesol odpoveď! Jasný odkaz ľudí

Ak by sme sa chceli spoluúčasti pacientov na liečbe venovať seriózne, súčasťou odbornej diskusie by podľa Kulkovského mali byť špecialisti z viacerých lekárskych odborov, keďže existuje množstvo ochorení, ktorým by sa prevenciou, zmenou životného štýlu a dodržiavaním režimových opatrení, dalo predísť. "Vrcholom pomysleného ľadovca je napríklad fajčenie, alkohol a obezita. Množstvo pacientov napríklad neužíva doporučené lieky (opakované štúdie realizované v zahraničí dokázali, že mnohí pacienti napríklad neužívajú alebo užívajú len občas lieky na vysoký krvný tlak)," zhrnul.

Pripomenul tiež, že viacerí nezaočkovaní vakcíny odmietli pod vplyvom hoaxov a nepravdivých informácii, ktoré sa k nim nedostali len cez sociálne siete, ale počuli ich aj od niektorých lekárov. "Bolo a je ťažké rozhodnúť sa, ak počujete rôzne informácie a rady od ľudí, ktorí majú rovnaký titul pred menom. Doktor je doktor, pre mnohých ľudí je nepodstatné, čomu sa venuje, či má vôbec lekársku prax a ak má, či lieči pacientov s Covid-19, vrátane tých v ťažkom stave," pripomenul.

Podľa neho nemôžeme trestať ľudí za zlé rozhodnutia, keď štát nedokáže zabrániť šíreniu nepravdivých informácii, ktorých nositeľmi sú často tí, ktorým by ľudia mohli dôverovať. "Nemôžeme trestať ľudí, ktorých rozhodnutia sú ovplyvnené politikmi, ktorí ich nezodpovedne ohrozujú, s cieľom získať ich voličský hlas. Nemôžeme trestať ľudí za to, že sme neboli schopní naučiť ich kriticky myslieť a selektovať zdroje informácii. Nemôžeme ľudí trestať len preto, že nechceme vidieť vlastnú neschopnosť…," dodal.