Gröhling o školstve v čase vlny OMIKRON: Rezort potrebuje vlastného hygienika! O plošnom zatváraní už nehovorme

BRATISLAVA - Minister školstva Branislav Gröhling sa vyjadril k budúcnosti školstva počas nastupujúcej vlny omikron. Vyjadril sa k dvom dôležitým veciam. Karanétna by sa podľa neho mala skrátiť a školstvo by malo mať vlastného rezortného školského hygienika. O plošnom zatváraní škôl už hovoriť nechce.

K zatvoreniu škôl by však mohlo dôjsť v určitých regiónoch na severe alebo východe Slovenska, kde je zaočkovanosť slabšia. No zatvoriť by sa školy mohli aj kvôli výpadku učiteľov.

Archívne VIDEO Prezenčne sa v školách vzdeláva 93 percenta žiakov, Gröhling uviedol, že sa vykonalo zatiaľ najviac samotestov

Karanténa by sa mala skrátiť

Gröhling predpokladá, že k skráteniu karantény pristúpi vláda už v nasledujúcich dňoch. "Ak nie, tak to bude o týždeň, lebo sme o tom už diskutovali s ministrom zdravotníctva aj s členmi epitímu. Nemyslím si, že by sme mali pokračovať v karanténe, ktoré je teraz nastavená. Mali by sme ju skracovať," povedal s tým, že cez víkend sa mali vyhodnocovať jednotlivé čísla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister školstva je za to, aby karanténa trvala päť dní. "Čo sa týka karantény pre pozitívnych, to nechám na epidemiológoch. V prípade ostatných, ktorí nie sú pozitívni, my prioritne v školstve odporúčame, aby to bolo päť dní, aby sme zachytávali ten jeden týždeň," uviedol s tým, že sa potom budú rýchlejšie vracať do škôl.

Pozitivta v školstve podľa jeho slov stúpa, no s príchodom omikronu to očakávali. Aktuálne sa prezenčne vzdeláva 93 % žiakov, minulý týždeň sa urobilo viac ako 460-tisíc testov. Zvyšných 7 % je podľa jeho slov iba v karanténe, pozitívnych detí je len niečo okolo jedného percenta. Viacerí vládni predstavitelia, vrátane ministra zdravotníctva Lengvarského, hovorili o tom, že pre zaočkovaných by mala platiť trojdňová karanténa, pre ostatných by to bolo päť dní.

Potrebujeme rezortného školského hygienika

Práve kvôli špecifickej situácii v školstve Gröhling uviedol, že už minulý týždeň diskutovali o tom, že by potrebovali vlastného rezortného školského hygienika. "Rezortný hygienik je aj v obrane, v doprave... ale školstvo ho nemá. Potrebujeme mať takú osobu na úrade, musíme ho mať zákonne zadefinovaného s kompetenciámi, aby vedel zvážiť epidemiologické veci," vysvetlil minister. "Chceli by sme človeka, ktorý by komunikoval s pánom hlavným hygienikom Mikasom a s epitímom," uviedol Gröhling.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister školstva by nerád videl plošné zatváranie škôl, pripustil však, že k zatvoreniu škôl môže s príchodom vlny omikron dôjsť v niektorých regiónoch najmä na severe a východe Slovenska, kde je nízka zaočkovanosť. Zatváranie škôl a prechod na dištančné štúdium však podľa neho môže nastať aj vtedy, keď na školách budú veľké výpadky učiteľov.

Gröhling nevie odhadnúť, koľko detí ostane počas vrcholu vlny doma, no prezenčné štúdium chce zachovať čo najdlhšie. "Príde mi absurdné, že ako krajina v Európe sme jediní, ktorí máme politikov, ktorí hovoria o plošnom zatváraní škôl," povedal Gröhling s tým, že nikde to neurobili. "Nehovorme o plošnom zatváraní škôl," uviedol. Minister školstva vylúčil, že by tento rok maturity nahradilo spriemerovanie známok.

Povinné očkovanie u učiteľov zrejme nebude mať efekt

Vláda by podľa Gröhlinga mala pristúpiť k povinnému očkovaniu určitých skupín kritickej infraštruktúry alebo skupín, ktoré sa presne stanovia. Nevraví, že učitelia by sa mali povinne očkovať, pretože zaočkovanosť medzi zamestnancami škôl je cez 72 percent. "V Bratislave je to vyše 80 %. Neviem, či by to tam malo nejaký efekt. Dokonca 20 alebo 30 % je zaočkovaných aj treťou dávkou," poznamenal Gröhling s tým, prečo nebude tlačiť na pílu s povinným očkovaním.