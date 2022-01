Strašný prípad vraždy írskej učiteľky otriasa Slovenskom: Odtiaľto pochádza obávaný Slovák Puška (31)

Bola to práve verejnoprávna RTVS, ktorá vypátrala jeho rodnú obec. Bola to práve starostka obce, ktorá redaktorom potvrdila, že dotyčná rodina skutočne v obci Lučivná pod Tatrami žila. Potom sa odsťahovali do Írska, no viac sa k prípadu starostka nevyjadrovala.

Pôvod dosvedčili aj susedia

Jozef Puška mal podľa všetkého žiť s rodinou v jednom z domov, čo potvrdili aj náhodní okoloidúci a susedia. "Oni sú v Írsku susedia, nie je doma nikto,“ povedala suseda. "Áno, všetci tu bývali. Je to asi päť rokov, čo sa odsťahovali do Írska, viac neviem,“ uviedla zase vzdialená príbuzná Paulína Kokiová.

"Nevedela som, o koho ide, až dnes ráno mi otec povedal, že je to dotyčný stadeto,“ doplnila ešte suseda. V blízkosti domu žijú aj príbuzní spomínaného Jozefa. "Som bratranec. Bol to super človek," povedal redakcii príbuzný rodiny, no na ďalšie otázky už odpovedať nechcel.

Írske úrady z vraždy učiteľky Ashling Murphyovej obvinili Slováka menom Jozef Puška, informovala v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC. Puška (31) podľa BBC žije v meste Tullamore v strednom Írsku. V stredu sa postavil pred súd na základe obvinenia z vraždy 23-ročnej Murphyovej. Príslušník polície na súde potvrdil zatknutie a vznesenie obvinení voči 31-ročnému mužovi. Sudkyňa nariadila jeho umiestnenie do väzby.

Koncom januára ho čaká súd

Pred súd sa opäť postaví 26. januára. Puškov právnik žiadal bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka. Puška je podľa právnika občan SR, ktorý žije z príjmu 200 eur týždenne, píše BBC.