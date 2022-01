MIMORIADNE Z vraždy učiteľky (†23) v Írsku obvinili Slováka Jozefa Pušku (31)

Puška (31) podľa BBC žije v meste Tullamore v strednom Írsku. V stredu sa postavil pred súd na základe obvinenia z vraždy 23-ročnej Murphyovej. Príslušník polície na súde potvrdil zatknutie a vznesenie obvinení voči 31-ročnému mužovi. Sudkyňa nariadila jeho umiestnenie do väzby.

Man remanded in custody charged with the murder of teacher Ashling Murphy in the Irish Republic https://t.co/D7au1vhbh5

Pred súd sa opäť postaví 26. januára. Puškov právnik žiadal bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka. Puška je podľa právnika občan SR, ktorý žije z príjmu 200 eur týždenne, píše BBC.

Jozef Puska, 31, of Lynally Grove in Tullamore, Co Offaly has appeared in court charged with the murder of Irish teacher Ashling Murphy. pic.twitter.com/F0HtlGU2Q1