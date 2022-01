Aké bude počasie cez víkend? PREDPOVEĎ Opäť sneženie a víchrica! Meteorológovia vydali viaceré výstrahy

Archívne VIDEO Náhla zmena: V Bratislave opäť snežilo! Nepriaznivé počasie bolo aj v ďalších mestách

V pondelok doma nebudem, v utorok na jarmok pôjdem... snáď každý z nás túto ľudovú pesničku pozná a presne tak by sa dal opísať aj tento týždeň z hľadiska počasia – každý deň bolo iné. V pondelok nás všetkých ovplyvnila víchrica, ktorá spôsobila viaceré škody, aj na majetkoch.

Následne v utorok bolo prevažne oblačno a miestami aj pršalo. V stredu následne svietilo slnko a vonku bolo mimoriadne príjemné. Vo štvrtok opäť bolo mimoriadne veterno, okrem toho Slovenskom prešla intenzívna snehová búrka. A dnes – aj keď vidieť slnečné lúče, teploty vystúpili len mierne nad nulu. A víkend bude tiež rozmanitý.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude oblačná. Na mnohých miestach bude snežiť a lokálne sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Pred týmito javmi vydal SHMÚ výstrahy 1. stupňa pre celé Slovensko. Okrem toho v Banskobystrickom a Prešovskom kraji platí výstraha pred vetrom na horách a v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom aj pred nízkymi teplotami. Najnižšia nočná teplota dosiahne -1 až -8, v údoliach a na východe až do -15 stupňov Celzia. Na horách treba počítať aj s víchricou.

Cez deň bude premenlivá až veľká oblačnosť, miestami bude snežiť či padať snehové prehánky. Lokálne sa budú tvoriť snehové jazyky či záveje. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až 3, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši miestami do -4, na horách vo výške 1500 metrov nad morom okolo -11 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 40 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 60 kilometrov za hodinu. Vo vysokých polohách bude búrlivý vietor až víchrica.

Nedeľa

„Od západu sa do našej oblasti rozšíri tlaková výš a po jej severnom okraji postúpi do strednej Európy nevýrazný teplý front,“ upozorňujú meteorológovia z SHMÚ. V noci zo soboty na nedeľu bude polooblačno až oblačno. Vyskytnúť sa môžu aj snehové prehánky, na východe hrozí tvorba snehových závejov a jazykov. Najnižšia nočná teplota dosiahne -2 až -8, v údoliach miestami do -15 stupňov Celzia.

Cez bude zamračené, na viacerých miestach so snežením či prehánkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až 3, na severe na -6 až -2 stupne Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Na horách hrozí prudký vietor až víchrica. Na nedeľu vydali meteorológovia viaceré výstrahy – a to pred vetrom na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a pred tvorbou snehových jazykov a nízkymi teplotami pre Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj.

Pondelok

Začiatkom budúceho týždňa bude prevažne polooblačno, na západe a severe prechodne až zamračené. Ojedinele môže aj snežiť. Najnižšia nočná teplota dosiahne -6 až -12, v údoliach miestami -12 až -18 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až +2, Orave, pod Tatrami a na severovýchode miestami okolo -5 stupňov Celzia.Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.

