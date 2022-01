Extrémne varovanie pred víkendom: Príde mohutný vietor, víchrica môže narobiť poriadne škody, varujú meteorológovia!

Galéria fotiek (3) Cez víkend nás má potrapiť silný vietor, neskôr aj víchrica.

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Slovensko z pohľadu počasia podľa všetkého nečaká veľmi optimistický víkend. Január sa totiž s nami rozlúči takým spôsobom, že so sebou podľa všetkého prinesie vietor vysokých rýchlostí, ktorý môže záverom víkendu prerásť až do víchrice. Silný vietor tak bude súčasťou počas celého víkendu a mali by sme si na to dávať vážny pozor.