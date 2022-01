Počasie sa doslova zbláznilo: VIDEO Najprv sneh a tornádo v Grécku, teraz zasypalo aj Turecko! To nie je všetko

Slovensko v poslednom čase zažíva extrémy počasia doslova na dennom poriadku. Snehové búrky, extrémne vysoké teploty, nezvyčajné výkyvy počasia, víchrice - aj to sme v uplynulých dňoch zažili. Stále však prevláda počasie, ktoré je pre tieto končiny viac-menej bežné. Avšak, v obľúbených dovolenkových destináciách zažívajú nezvyčajné úkazy.

Konkrétne hovoríme o Grécku a Turecku, kde v uplynulých dňoch zaznamenali poriadnu snehovú nádielku. V prípade Grécka za to môže studený front, ktorí obyvateľov krajiny prekvapil snehom a poriadnym ochladením. "Front priniesol sneh aj do hlavného mesta Grécka, kde snehovou dekou momentálne komplikuje život a dopravu. Obyvatelia zaznamenali už niekde aj prerušenie dodávky elektriny a úrady museli z tohto dôvodu pristúpiť aj k dočasnému uzavretiu škôl. Sneh pritom nie je až tak bežný v tejto lokalite, a tak nečudo, že priniesol mnohé komplikácie a problémy," uviedlo Meteo Slovensko na sociálnej sieti.

To však nebolo všetko z hľadiska extrémov v Grécku. Počas toho, ako sa Gréci spamätávali zo snehovej nádielky, sa ukázal ďalší nezvyčajný jav pre toto ročné obdobie - a to tornádo. Konkrétne išlo o vodnú smršť, teda o tornádo nad vodnou hladinou, ktoré sa vyskytlo medzi ostrovmi Andros a Tinos. "Ako hovoria údaje, škody zatiaľ nie sú evidované. Asi nemusíme hovoriť, že miesto, kde sa vyskytlo, je tiež pokryté snehom, takže ide vskutku o výnimočnú udalosť, obzvlášť v európskych podmienkach," poukázali meteorológovia.

Uviaznutí na diaľnici

Tisícky vodičov strávili v dôsledku silného sneženia v strednej časti Grécka i v jeho hlavnom meste Atény noc na utorok uviaznutí na diaľniciach vo svojich vozidlách. Píše o tom agentúra DPA.

Pre husté sneženie museli zrušiť aj väčšinu leteckých spojov z Atén. Na záchranu ľudí uviaznutých na diaľniciach a ich následný prevoz do hotelov nasadili armádu. V utorkových ranných hodinách bolo len v širšom okolí gréckej metropoly zhruba 1200 uviaznutých áut, pričom niektorí ľudia v nich boli uväznení už 22 hodín, uviedli tamojšie médiá.

Chaos na gréckych diaľniciach sa v dôsledku počasia začal už v pondelok okolo poludnia. Zle vybavené vozidlá i nákladné autá bez zimných pneumatík či snehových reťazí už kvôli sneženiu nemohli pokračovať v ceste a došlo k zablokovaniu diaľnic.

Problémy aj v Turecku

Sneh komplikuje situáciu aj v Turecku, kde bola dokonca aj silná búrka, ktorá do krajiny priniesla vyše 15 centimetrov snehu. Rovnako, ako v Grécku, aj tu biela pokrývka komplikuje situáciu v doprave. Ba čo viac, mnohí hovoria, že do Turecka prišla snehová víchrica. Snehová nádielka bude podľa predpovedí pokračovať až do stredy. Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu uviedol, že ďalšie husté sneženie pravdepodobne nastane v utorok večer.

V Istanbule sneh v pondelok skomplikoval dopravu. V niektorých oblastiach napadlo viac, ako 80 centimetrov snehu. Niektorí motoristi, ktorí uviazli na cestách, strávili noc v autách. Iní svoje vozidlá opustili a odišli domov pešo alebo preplneným metrom či iným prostriedkom verejnej dopravy. Niekoľko šťastlivcov zachránili a previezli do hotelov.

Záchranné jednotky pracovali cez noc na odpratávaní zasnežených ciest a diaľnic, ale ich prácu brzdili opustené vozidlá. Istanbulský guvernér Ali Yerlikaya vyzval motoristov, aby sa vrátili k svojim vozidlám a presunuli ich. Medzinárodné letisko v Istanbule predĺžilo pozastavenú prevádzku do 13.00 h miestneho času (11.00 SEČ). Letisko pozastavilo všetky lety v dôsledku snehu už v pondelok. Istanbulské letisko Sabihy Gökčenovej fungovalo v obmedzenom režime.

Ďalšie extrémy

Okrem toho však extrémy hlásia aj ďalšie krajiny - napríklad za polárnym kruhom v uplynulých dňoch namerali teploty cez 10 stupňov Celzia. Celá Škandinávia hlási o 10 °C až 15 °C vyššie teploty, než je obvyklé. Niekoľko staníc na pobreží Nórska dokonca včera zaznamenalo rekordné maximum pre celý január, informoval portál imeteo.sk