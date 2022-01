Polícia obvinila poslankyňu parlamentu Kaveckú: Tá považuje obvinenie za absurdné, hrozí jej však väzenie

ŽILINA - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil starostku obce Kunerad a poslankyňu Národnej rady (NR) SR Moniku Kaveckú (OĽANO) pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Potvrdil to hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Martin Kokles.

Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ vo veci zvýhodnenia jedného z uchádzačov vyhlásenej verejnej súťaže. Na prípad upozornila televízia TA3 s tým, že Kaveckej hrozí osemročný trest. Starostka voči vznesenému obvineniu podala sťažnosť.

Televízia informovala, že výrazné porušenie zákona skonštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie, obci uložil pokutu vo výške 30.000 eur. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na prípad pred pol rokom. "Starostka najprv prenajala pozemky súkromnej firme, a potom v súťaži, ktorá podľa nás bola fiktívna, povedala, že nájomné byty sa môžu stavať iba na tejto konkrétnej parcele," tvrdí nadácia.

Poslankyňa Kavecká považuje svoje obvinenie za absurdné

Starostka obce Kunerad a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Monika Kavecká (OĽANO) považuje svoje obvinenie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe za absurdné. Uviedla to v reakcii. "Ak by takéto obvinenie malo byť právne v poriadku, musela by mu čeliť veľká časť starostov a primátorov na Slovensku," reagovala. Doplnila, že plne dôveruje práci orgánov činných v trestnom konaní a svoju nevinu je pripravená dokázať pred súdom.

