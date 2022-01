Politici reagujú na stanovisko hlavy štátu: Je to najvážnejšie zlyhanie prezidentky, tvrdí Pellegrini

Interpretačná doložka by podľa SaS mohla rozptýliť vášne a hoaxy sprevádzajúce dohodu

Interpretačná doložka, ktorá bude súčasťou splnomocnenia na podpis obrannej dohody s USA, by podľa SaS mohla rozptýliť vášne a hoaxy, ktoré sa s dohodou šíria. Strana v tejto súvislosti rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Premiér Heger víta podporu prezidentky

Premiér Eduard Heger (OĽANO) víta podporu prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri obrannej dohode s USA. Podľa neho je to správny signál verejnosti i spojencom Slovenska v NATO. Predseda vlády to konštatuje vo svojom stanovisku, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková. Dohoda podľa premiéra posilňuje obranyschopnosť a suverenitu SR i EÚ.

"Schválením dohody v parlamente a jej následným podpísaním prezidentkou sa Slovensko pripojí k európskym štátom vrátane Poľska a Maďarska, ktoré už takúto rámcovú dohodu s USA majú uzavretú. Tým sa posilní aj obranyschopnosť východnej hranice Európskej únie," podotýka Heger.

Za vládu SR zároveň vyhlasuje, že si ctí záväzky, ktoré má Slovensko voči Severoatlantickej aliancii. "Veľmi dobre si uvedomujeme a osobitne v dnešných časoch, keď je mierové spolunažívanie národov v Európe ohrozované Ruskou federáciou, že ten, kto sa nespráva ako spojenec, zostane bez spojencov," doplnil premiér.

Minister obrany Naď ocenil stanovisko prezidentky

Minister obrany Jaroslav Naď veľmi oceňuje zodpovedné stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej. Uviedol to v reakcii na dnešné stanovisko hlavy štátu k zmluve o obrannej spolupráci s USA. "Som pripravený, ak ma pani prezidentka poverí, ísť podpísať túto zmluvu za Slovenskú republiku, čím sa Slovenská republika stane 24. z 29 členských krajín NATO, ktorá bude mať takúto zmluvu s USA podpísanú," uviedol minister obrany.

Šéf diplomacie Korčok vyhlásenie prezidentky víta

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok víta vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k k dohode o obrannej spolupráci. Uviedol to na sociálnej sieti. Vyhlásenie podľa neho odráža konzistentný postoj hlavy štátu k otázkam obrany a bezpečnosti Slovenska, jeho spojencom a k miestu, kam krajina v medzinárodných vzťahoch patrí.

"Jej interpretačné vyhlásenie reaguje na dôležité otázky, ktoré zaznievajú vo verejnej a politickej diskusii o tejto dohode a potvrdzuje, že tento dokument nepredstavuje narušenie suverenity a plne rešpektuje procesy dané Ústavou SR pri schvaľovaní vstupu a pobytu cudzích vojsk na našom území. Opakujem, že celé naše úsilie v súvislosti s touto dohodou má jeden jediný cieľ a tým je posilnenie bezpečnosti a obrany štátu ako aj schopnosť plniť spojenecké záväzky a vzájomné bezpečnostné záruky," uviedol šéf diplomacie.

SNS kritizuje, že prezidentka nepodala dohodu s USA na Ústavný súd

Mimoparlamentná SNS kritizuje, že prezidentka Zuzana Čaputová nepodala zmluvu o obrannej spolupráci s USA na Ústavný súd SR. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. SNS vyzvala prezidentku, aby prehodnotila svoje stanovisko.

Jediným účelom konania hlavy štátu je podľa SNS urýchliť podpis zmluvy. Strana tiež upozornila, že dlhé roky sme dokázali fungovať bez tejto zmluvy. "Je na zamyslenie, prečo práve teraz sme tak tlačení, prečo taká rýchlosť, a prečo taký alibizmus našich ústavných činiteľov," skonštatovali v stanovisku.

Podľa Petra Pellegriniho prezidentka používa dvojaký meter na ústavnosť

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini je z postoja prezidentky sklamaný a rozčarovaný. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie hlavy štátu k obrannej zmluve s USA. "Pani prezidentka má tak dvojaký meter na ústavnosť. Ak ide o požiadavku ľudí na referendum o vypísanie predčasných volieb, vtedy ju považuje za nevyhnutné predložiť Ústavnému súdu a pochybuje, či je to možné v rámci našej Ústavy urobiť. Ak ide ale o požiadavku vlády na nevýhodnú zmluvu s USA, vidiac, aké obavy táto zmluva spôsobuje medzi našim národom, vtedy na to, žiaľ, dôvod nevidí. Je to preto doteraz podľa mňa najvážnejšie zlyhanie pani prezidentky vo vzťahu k slovenským občanom. Hlas upozorňuje hlavu štátu, že o súlade s Ústavou SR rozhoduje v Slovenskej republike výlučne Ústavný súd a nie poradcovia Kanelácie pani prezidentky," povedal v stanovisku predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Interpretačnú doložku, ktorou hlava štátu podmienila podpis tejto zmluvy, nepovažuje strana Hlas-SD za riešenie. Označuje to za vysvedčenie neschopnosti slovenskej vlády vyrokovať text zmluvy, ktorý nevyvoláva pochybnosti a ktorý treba dodatočne vysvetľovať. Hovorí o dvojakom metri hlavy štátu na ústavnosť.

Hlas vo svojom stanovisku upozorňuje, že o súlade s ústavou rozhoduje v SR výlučne Ústavný súd, nie kancelária prezidentky. "Je nepochopiteľné, prečo zrazu zobrala prezidentka na seba zodpovednosť, ktorá jej vôbec neprislúcha. Súlad s ústavou je spolu so zachovaním suverenity, zvrchovanosti a územnej celistvosti najdôležitejším predpokladom uzavretia zmluvy s akoukoľvek krajinou," vyhlásil predseda Hlasu Peter Pellegrini. Prezidentka podľa neho nevyvrátila, ale svojím vylepšovaním zmluvy potvrdila pochybnosti, ktoré si množstvo ľudí na Slovensku spája so zmluvou s USA.

Prezidentka vo štvrtok vyhlásila, že podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vykladá. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR, preto sa neobráti na Ústavný súd SR.

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.