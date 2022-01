Opozícia griluje Matoviča za VIDEO z minulosti: Toto kedysi tvrdil po boku Naďa o vojenských základniach!

VIDEO Matovič pred voľbami o vojenských základniach:

Otázkou a témou týchto dní je totiž neustále teoretizovanie o tom, ako vláda odsúhlasila a s čím vlastne súhlasila v prípade obrannej zmluvy s USA.

Vláda Eduarda Hegera už síce dnes hovorí o Američanoch ako o dôveryhodnom strategickom partnerovi, no kedysi ich Matovič až takto lichotivo nevnímal a počastoval ich skutočne inými charakteristickými vlastnosťami. "USA spôsobili to, že rozvrátili krajiny ako Líbyu, ako Irak, následne Sýriu, Egypt. Na troskách týchto rozvrátených štátov vznikol Islamský štát a stovky tisíc ľudí zbytočne zomreli," povedal ešte v roku 2019 Matovič.

Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti, vravel kedysi Matovič

"Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a zárukou medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru, USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majákom," znie ďalšie vyjadrenie Matoviča z tohto obdobia, o ktorých opozícia nevie, či ich vôbec má brať vážne.

To isté písali aj na vlastnom webe

Neistotu v opozícii vyvoláva aj samotný web OĽaNO, ktorý ešte v roku 2019 zverejnil článok "Pravda o "amerických základniach" na Slovensku. V ňom sa nechal počuť viackrát o tom, že ak bude jeho hnutie vládnuť, bude musieť niečo také podliehať referendu. "Môžem potvrdiť, že ak bude hnutie OĽANO vo vláde, tak tu bez predchádzajúceho súhlasu ľudí v referende žiadne zahraničné vojenské základne nebudú. Voláme však po zodpovednom prístupe, odmietame klamanie a strašenie ľudí. Aj preto vyzývame ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, aby zverejnil najdôležitejšie témy, o ktorých sa pri vyjednávaní rokuje a tiež obhajované pozície SR. Záujem verejnosti je pochopiteľný a treba jej vyjsť v ústrety," píše sa na webe.

Rusko ani USA nie sú garanciami bezpečnosti, hovoril pred eurovoľbami v roku 2019

Matovič dokonca o tom, že k Rusku a ani k Amerike netreba vzhliadať ako ku garantom bezpečnosti hovoril ešte pred eurovoľbami vo februári 2019.

Matovič o téme garancie bezpečnosti z hľadiska Ruska a USA začína hovoriť okolo ôsmej minúty videa nižšie:

Kaliňák zo Smeru hovorí o názorových saltách

Video verejnosti pripomenul aj opozičný člen Smeru Erik Kaliňák. "Názorové saltá začínajú byť v našej politike v móde, obzvlášť ak ide o americké záujmy. V Igorovi Matovičovi sa je ťažko vyznať a keďže nie som psychiater, môžem sa len pýtať. Kam sa podel jeho postoj k zahraničnej politike USA, keď dnes dvihol obe ruky za odovzdanie našich vojenských letísk, ktoré sa stanú americkými základňami?,“ povedal podpredseda opozičného Smeru-SD Erik Kaliňák.

Z karantény sa pridal ku kritike aj Pellegrini

Archívne video s Matovičom a Naďom neušlo ani poslancovi Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD), ktorý je momentálne v karanténe. Ten Matoviča vyzval, aby splnil svoje slovo z roku 2019. "Vážený pán Matovič! Dodržte aspoň raz svoje verejne dané slovo. Iniciujte v Národnej rade referendum o vojenských základniach a Hlas plne podporí jeho vyhlásenie. Ak bude koalícia s opozíciou spoločne presviedčať ľudí, aby na takéto referendum prišli, garantujem vám, že bude úspešné. Poďme sa teda ľudí spýtať, či si želajú vojenské základne na Slovensku – presne tak, ako ste im to pred troma rokmi sľúbili!" napísal v statuse Pellegrini.

Podľa lídra Hlasu je vraj neuveriteľné, ako "dokáže predseda OĽaNO a jeho kumpáni skákať po plafón, ak niekto v politike zmení svoj názor". "Brvno vo vlastnom oku však nevidia. Dnes bohorovne tvrdí, že žiadne referendum netreba a jeho hovorca Eduard Heger nás presviedča, že ak by zmena ústavy umožnila konať referendum o predčasných voľbách, zneužívali by zo populisti. Zrazu? Zrazu to nie je jediná možnosť občanov priamo spravovať krajinu, pán predseda vlády?!" pýta sa predseda Hlasu.

Naď upokojil ľudí, nejde o žiadne základne

Vo svetle témy obrannej zmluvy musel verejnosť dokonca upokojovať až sám minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď. "Ľudia sa nemajú čoho báť, opakujem, žiadne základne a problémy pre región. Príde k modernizácii letiska Sliač, zavedieme opäť civilné lety, letisko bude v rukách Slovenskej republiky a to platí," doplnil Naď.

Minister obrany dokonca v nedeľu na sociálnej sieti vytiahol aj obrannú zmluvu s Ruskom. "Dohody o obrannej spolupráci uzatvára Slovenská republika úplne štandardne. Má ich podpísaných veľa s rôznymi krajinami. Túto konkrétnu s Ruskou federáciou uzavrela SR už v roku 1993," vysvetľuje Naď. "Neverte klamárom, že sa tu chystajú americké základne, že sem môžu prísť jadrové zbrane, a podobným klamstvám od farizejov zo Smeru, Hlasu či od extrémistov. Sami podobných zmlúv podpísali mnoho," dodáva.