KORONAVÍRUS Prezenčne sa vzdeláva 93 percent žiakov: Vykonalo sa zatiaľ najviac samotestov

BRATISLAVA – Prezenčne sa momentálne v školách vzdeláva 93 percent žiakov, dištančne 6,9 percenta. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Dáta rezortu školstva nahlásilo viac ako 90 percent škôl.

Z necelých siedmich percent žiakov, ktorí sa učia dištančne, sa 5,9 percenta vzdeláva online a jedno percento sa učí pomocou pracovných listov alebo telefonicky. "Tento týždeň bol taký prelomový, vykonalo sa 468.000 samotestov. Je to ten najvyšší počet samotestov, ktoré sa robili na školách," povedal minister školstva. Je rád, že rodičia pristupujú zodpovedne k testovaniu žiakov a zaisťujú tak bezpečné prostredie v školách. Priblížil, že pozitivita zo samotestov bola na úrovni 0,91 percenta, čo tvorí 4200 detí. Ministerstvo zdravotníctva podľa Gröhlinga eviduje 0,4 percenta žiakov s aktívnym ochorením COVID-19.

VIDEO Prezenčne sa v školách vzdeláva 93 percenta žiakov, Gröhling uviedol, že sa vykonalo zatiaľ najviac samotestov

"V rámci zaočkovania mládeže je zaočkovanosť u detí od desať do 14 rokov na úrovni 14 percent," uviedol minister školstva. V prípade žiakov od 15 do 17 rokov je zaočkovanosť 38,7 percenta. Aspoň prvou dávkou vakcíny je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 72 percent zamestnancov škôl. Šéf rezortu školstva poznamenal, že zatiaľ z dôvodu variantu omikron neevidujú, že by nastal výrazný výpadok učiteľov. Víta, že sa diskutuje o skrátení karantény z terajších desiatich dní na polovicu.