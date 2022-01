AKTUÁLNE Je to definitívne, na Slovensku sa začína vlna OMIKRON! Povinné očkovanie je stále v hre

Analýzu o možnosti povinného očkovania mal rezort zdravotníctva v spolupráci s rezortom spravodlivosti predložiť minulý týždeň. Termín sa však presunul do štvrtka 20. januára. Minister financií Igor Matovič už nevidí zmysel v povinnom očkovaní. Do mesiaca sme podľa neho zaočkovaní všetci.

VIDEO Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o aktuálnej epidemiologickej situácie a novinkách v rezorte

Aktualizované 14:42 Najnovšia proteínová vakcína od Novavax bude na Slovensku na prelome polroka, teda niekedy v máji, júni alebo júli, oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Liek proti COVIDU Paxlovid by mal byť na Slovensku najneskôr v marci. "Slovensko rokovalo s Pfizerom samostatne, ale ich požiadavky boli pre nás neakceptovateľné," uviedol minister s tým, že lieky by sa na Slovensko mali dostať v rámci rokovaní EÚ.

Aktualizované 14:35 "Dĺžka karantény sa bude skracovať až vtedy, ak začnú vypadávať skupiny zamestnancov," uviedol Vladimír Lengvarský. Skrátiť by sa mala na päť dní, uviedol minister s tým, že ak sa situácia zhorší, karanténa sa skráti pre očkovaných. "Aj tu budeme musieť deliť," dodal na margo karantény s tým, že tento týždeň k skráteniu nedôjde.

Aktualizované 14:30 "Od budúceho týždňa budú pred nemocnicami vytvárané triážne stany, kde budú pacienti indikovaní na to, akú liečbu budú potrebovať," uviedol minister na margo núdzových nemocníc. Pacienti sa budú rozdeľovať podľa toho, či potrebujú hospitalizáciu, liečbu monoklonálnymi protilátkami alebo iné lieky. Stany majú byť pred nemocnicami a majú znížiť nápor na centrálne príjmy. Nemocnice výrazne rozšíria svoje lôžkové časti. Ak by to nestačilo, tak sa začnú zriaďovať núdzové zariadenia, kde budú najmä medici.

Aktualizované 14:26 Omikron už zrejme dominuje aj na Slovensku

"Omikron už dnes zrejme dominuje, keďže tých 30 % je podľa výsledkov z minulého týždňa," uviedol šéf Inštitútu verejného zdravotníctva Matej Mišík. V 15 okresoch sedemdňová incidencia vzrástla o viac ako 50 % oproti minulému týždňu.

Aktualizované 14:19 Lengvarský zopakoval, že je dlhodobo za povinné očkovanie vybraných skupín, a to ľudí z kritickej infraštruktúry a staršie ročníky.

Aktualizované 14:14 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že bolo potvrdených ďalších 73 prípadov omikronu. "Potvrdzuje to nástup vlny omikron," povedal.

Aktualizované 14:05 Minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že až 93 percent žiakov sa vzdeláva prezenčne. V priebehu tohto týždňa sa zároveň vykonal najväčší počet samotestov žiakovm, vykonalo sa ich vyše 420-tisíc. Čo sa týka zaočkovanosti na školách, až 72 percent ich zamestnancov je zaočkovaných.

Aktualizované 13:56 "Dúfam, že povinná karanténa po pozitívnom testovaní na koronavírus sa skráti na päť dní," priblížil Sulík.

Aktualizované 13:51 "Ja osobne som proti povinnému očkovaniu, nevidím v tom žiadnu pridanú hodnotu," povedal Sulík s tým, že podľa neho by to zvýšilo korupciu, lebo ten, ktor sa zaočkovať nechce, tak sa nedá a bude "pokútnym spôsobom" chcieť získať potvrdenie.

VIDEO Kto nie je zaočkovaný, toho zaočkuje omikron, uviedol Igor Matovič

Aktualizované 13:49 "Kompenzácie pre firmy sú otázkou peňazí. Peniaze sú na ministerstve financií, akonáhle minister financií uvoľní prostriedky, my ich mileradi doručíme firmám, ktoré sú najviac postihnuté vysokými cenami energií," povedal minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že tieto tanečky už poznáme a keď sa hľadajú peniaze na zbytočné veci, na to peniaze sú. "Nebudem už s týmto strácať čas."

Aktualizované 13:40 Rokovanie vlády skončilo.

Aktualizované 12:39 Povinné očkovanie sa nedá len tak odbiť, uviedla Kolíková

Právna analýza k povinnému očkovaniu sa zaoberala otázkou zamestnania aj veku, uviedla Kolíková, ktorá na analýze pracovala s ministrom zdravotníctva Lengvarským.

"Podľa mňa, keď sa pozrieme na jednotlivé časti a závery, tak to nie tak, že by sa to dalo len tak ľahko odbiť, že povinné očkovanie už vôbec nemá zmysel a nejdeme o tom uvažovať," hovorí Kolíková. V analýze sa zaoberali celou škálou dôvodov, pre ktoré by bolo potenciálne možné zaviesť povinné očkovanie. Závery analýzy Kolíková prezrádzať nechcela, prvý sa o nich podľa nej má dozvedieť premiér Eduard Heger.

Aktualizované 12:38 Analýza sa nezaoberala možnými sankciami, ak by niekto povinné očkovanie odmietol. Škála sankcií je však obrovská, podotkla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Analýza sa mala v zmysle schváleného uznesenia vlády zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti tomuto ochoreniu.

Aktualizované 12:37 Rokovanie je prerušené. Koalícia nemá zhodu na jednom z návrhov z dielne ministra financií Igora Matoviča. Aktuálne teda zasadne koaličná rada.

Aktualizované 12:20 Novým štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva bude od 1. februára Martin Kováč , schválila ho vláda. Nahradí Milana Kyseľa, ktorý sa vzdal funkcie.

Aktualizované 11:25 Splnomocnencom v Spoločnej organizácii Interoceanmetal sa stal Dušan Kúšik

Vláda odvolala Branislava Žeca z funkcie splnomocnenca vlády SR v Spoločnej organizácii Interoceanmetal, pretože už nepracuje na ministerstve životného prostredia. Zároveň na túto pozíciu vymenovala Dušana Kúšika. Vládny kabinet tak urobil na stredajšom rokovaní. Kúšik je podľa materiálu dlhoročným výskumným a vývojovým pracovníkom. V súčasnosti je vedúcim oddelenia nerastných surovín a geofyziky na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

Aktualizované 11:14 Vláda odobrila Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021 až 2030

Zvýšenie povedomia o zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkoch užívania alkoholu a zníženie negatívneho dopadu pitia alkoholu na spoločnosť sa stali cieľmi Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2021 až 2030.

Akčný plán stanovuje úlohy v tejto oblasti pre viaceré ministerstvá. "Úlohy stanovené v akčnom pláne budú priebežne plnené rezortmi do roku 2030," spresnilo MZ v predkladacej správe. Pripomína, že škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie. "Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k trom miliónom úmrtí na celom svete, k zdravotným problémom a zhoršenému zdraviu miliónov ľudí," skonštatovalo MZ.

Aktualizované 11:11 Vláda schválila Národný akčný radónový plán SR do roku 2026

Krajina v najbližších rokoch identifikuje územia so zvýšeným výskytom radónu či prijme preventívne opatrenia na znižovanie výskytu radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách. Vyplýva z Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky 2022 až 2026, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda.

"Cieľom akčného plánu je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách," spresnilo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe. Umožniť to má súbor opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia radónom.

Aktualizované 11:00 V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vydrica. Výmera Vydrice bude 483 hektárov. Jej vyhlásenie schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Vyhlásením prírodnej rezervácie sa zvýši ochrana územia, a to na štvrtý a piaty stupeň.

Aktualizované 10:30 Vláda odložila opäť splatnosť poistného, tentoraz za január 2022

Minister práce znovu predložil na stredajšie rokovanie vlády návrh na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie, tentoraz za január 2022. Kabinet návrh odobril. Splatnosť sa posunie do 31. marca 2025.

Aktualizované 10:28 Na kritiku sociálnych a zdravotníckych pracovníkov reagoval pred vládou aj minister financií Matovič. Tvrdí, že ak chce nejaký minister minúť niekde viac peňazí, má prísť s návrhom, kde tie peniaze ubrať. Opatrovateľky, zdravotné sestry a poskytovatelia sociálnych služieb požadujú zvolanie okrúhleho stola k zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach, ale tiež zásadné zvýšenie platov opatrovateliek a sociálnych pracovníkov.

Od ministerstva financií požadujú prostriedky na riešenie havarijných stavov budov ZSS tak, aby dokázali plniť základné protipožiarne opatrenia vrátane financií na evakuačné výťahy.

Aktualizované 10:27 "Okrem tohto zvýšenia, ktoré ide na regulárne normálne platy, sme v roku 2021 vyplatili približne 29.000 zamestnancom v sociálnych službách dve mimoriadne odmeny celkovo vo výške 850 eur," poznamenal minister. Medzi ďalšími príspevkami spomenul pandemické príplatky či kompenzáciu nákladov, ktoré vznikli pre pandémiu.

Ďalšími 16 miliónmi eur prispel štát na vytvorenie nových pracovných miest v ZSS. "V tomto roku z plánu obnovy pridelíme finančné prostriedky na rekonštrukcie a na výstavbu nových ZSS v celkovej výške do 200 miliónov eur," avizuje minister.

Aktualizované 10:22 Na platy zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) prispeje štát v roku 2022 o 20 % viac než predtým. V tomto roku plánuje ministerstvo práce na tento účel minúť 190 miliónov eur, kým vlani to bolo 175 miliónov eur a rok predtým 159 miliónov eur. Je to rozdiel oproti nárastu pri zamestnancoch verejnej správy, kde je to v priemere len o tri percentá viac. Krajniak reagoval na kritiku sociálnych pracovníkov, ktorí sa sťažujú na nízku podporu štátu.

Aktualizované 10:19 "Skrátenie karantény sa mi zdá rozumné. Počkám si však na návrh pána ministra zdravotníctva," odpovedal Krajniak s tým, že nevie, či sa to bude na dnešnej vláde riešiť.

Aktualizované 10:16 Podľa ministra práce Milana Krajniaka je otázka povinného očkovania je bezpredmetná. "Vieme, že omikron napáda zaočkovaných aj nezaočkovaných. Vidíme, že v tých krajinách, kde omikron vlna prebieha, sa počty v nemocniciach napĺňajú oveľa menej," povedal Krajniak s tým, že zaočkovanosť klientov a zamestnanacov ZSS je nadpriemerná, vyše 80 %. "Urobili sme všetko, čo sme mohli, a aj to pomáha, bez povinného očkovania, preto ho ja nepodporujem."

Aktualizované 10:08 "Kto nie je zaočkovaný, toho zaočkuje omikron," uviedol s tým, že nakaziť sa je oveľa väčšie riziko ako byť zaočkovaný. "Do mesiaca sme takto zaočkovaní všetci." Debata o tom je legitímna, no podľa neho by sa mali povinne očkovať starší. "Pred omikron vlnou je zbytočné mať tu povinné očkovanie." Povinné očkovanie by podľa neho pripadalo do úvahy u ľudí nad 60 alebo nad 70 rokov. "Tu je potrebná debata, či je verejný záujem chrániť ich zdravie viac, ako ich slobodné rozhodnutie."

Aktualizované 10:00 Minister financií Igor Matovič sa pred rokovaním vlády vyjadril k povinnému očkovaniu. "Cesta povinného očkovania pre Slovensko asi už zmysel nebude mať," uviedol s tým, že nevidí zmysel v tom, aby sa pred omikron vlnou očkovali aj mladí, či už zdravotníci, vojaci, či policajti. "Nevieme, aký bude mať COVID vývoj, či to neprejde do formy, po ktorej túžime všetci, že to bude ochorenie, ktoré sa bude viac podobať na bežné vírusové ochorenie, s ktorým dokážeme žiť," povedal.

Na vláde budú rokovať o viacerých bodoch

Odklad splatnosti poistného za sociálne poistenie by sa mal týkať aj obdobia za január 2022. Návrh predloží minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Ak to ministri odobria, odvody na sociálne poistenie za január si budú môcť odložiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a možnosť odkladu sa bude vzťahovať aj na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Splatnosť sa má posunúť do 31. marca 2025.

V programe 53. rokovania vlády je viacero zdravotníckych tém, medzi nimi i národný akčný plán stanovujúci úlohy na boj proti nadmernému pitiu alkoholických nápojov. Ministerstvo kultúry (MK) SR má podľa plánu napríklad zabezpečiť, aby sa v kultúrnoosvetových aktivitách organizácií zriadených rezortom zdôrazňovala téma škodlivosti alkoholu.

Ministri prerokujú aj správu o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska v rokoch 2015-2020. Zo správy vyplýva, že v tomto období stúpol počet prípadov čierneho kašľa či HIV pacientov, problémom je tiež nárast psychiatrických pacientov medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 19 rokov i suicidálne sklony medzi dospievajúcimi.