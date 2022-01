Prokurátor podal návrh na väzbu Norberta Bödöra: Súd bude rozhodovať v nedeľu

BRATISLAVA - O návrhu na vzatie do väzby obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra začne sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodovať v nedeľu (16. 1.) od 9.00 h. Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržali vo štvrtok (13. 1.) v súvislosti s kauzou Valčeky len pár hodín po tom, čo ho prepustili. Tá sa podľa medializovaných informácií týka ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s fiktívnymi dodávkami ocele.

Kauza Valčeky

"Po jeho zadržaní vyšetrovateľ vykonal všetky potrebné úkony a po ich vyhodnotení rozhodne o ďalšom postupe," spresnila Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru s tým, že priebeh vyšetrovania kauzy je plynulý. Ako ďalej uviedla, štvrtkové zadržanie vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry súvisí s obavou, že by mohol obvinený Norbert Bödör ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.

"Vzhľadom na súčasné štádium trestného stíhania nebude Úrad špeciálnej prokuratúry v danej veci poskytovať žiadne bližšie informácie," uviedol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

Bödör čelí obvineniam vo viacerých kauzách

Bödör čelí obvineniam aj v kauzách Očistec, Judáš a Dobytkár, kde sa má začať súdny proces v apríli tohto roku. Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí v súvislosti so štvrtkovým (13. 1.) zadržaním podnikateľa Norberta Bödöra o porušovaní ľudských práv. Tvrdí, že obvinený nitriansky podnikateľ je nevinný.

Kritizuje spôsob zadržania Norberta Bödöra Hovorí, že obhajobe nebolo umožnené nazrieť do spisu. "Toto je čistý fašizmus Lipšica, Mikulca, Matoviča, Hamrana a ďalších, ktorí sú na dennej báze usvedčovaní z toho, že porušujú základné ľudské práva," vyhlásil Fico na sociálnej sieti.

Polícia koná iba v súlade so zákonom, hovorí minister

Polícia koná aj bude konať iba v súlade so zákonom. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v reakcii na vyjadrenia Fica. "Nie je pre mňa žiadnym prekvapením, že si poslanec Fico po dvanástich rokoch vo vláde a dvoch rokoch v opozícii stále nedokáže predstaviť, že minister vnútra ani prezident Policajného zboru ani náznakom nezasahujú do vyšetrovaní a dokonca o nich nie sú ani informovaní," uviedol. Dodal, že platí prezumpcia neviny, čo vedia najlepšie aj samotní vyšetrovatelia.