Kam zmizla kritika papalášstva? Štefan Hamran sa vozí na dovolenku v luxusnej limuzíne, predtým mu to prekážalo

BRATISLAVA - Dočasne poverený vedením Policajného zboru Štefan Hamran bol známy svojou kritikou "papalášskych" manierov svojich predchodcov a nechcel byť pokračovateľom tejto "tradície". Všetko je však zrejme inak a Hamran si to namieril do úplne rovnakých vôd. Najnovšie informácie totiž hovoria o tom, že údajne využíva luxusnú limuzínu na osobnú prepravu, a to vraj aj keď šiel na dovolenku!

archívne video

Luxus na kolesách

S tvrdením prišli Hospodárske noviny. Hamran v súčasnosti pritom vedie Policajný zbor ako jeho dočasný prezident. Tiež predsedá Útvaru osobitného určenia, ktorý už niektorí čitatelia môžu z médií poznať skôr ako tzv. Lynx Commando.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Hamran má však od konca decembra 2021 podľa HN k dispozícii najnovšie BMW 750i XDrive 7L. A to všetko napriek tomu, že mu je z ochranky pridelený šofér, niekoľko služobných vozidiel, okrem iných aj ďalší luxusný kúsok - Volkswagen Touareg.

Hamran spomínané BMW má využívať na cesty do svojho domova v Komárne. Tu však príbeh nekončí. Touto limuzínou sa mal tiež dopraviť na dovolenku do Innsbrucku v Rakúsku. Nebol v nej dokonca sám a spolu s ním tam išla aj podriadená z Lynx Commanda.

Lyžovačka v Alpách

Dočasný šéf polície mal namierené do rakúskych Álp. Práve vtedy ale v parlamente mimoriadne zasadal Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom sa hovorilo o kauze šikanovania v obci Miloslavov.

"Dočasne poverený prezident Policajného zboru sa nezúčastnil na rokovaní predmetného výboru z dôvodu dlhodobo plánovanej päťdňovej dovolenky spojenej s pracovným programom v rakúskom meste Innsbruck," vysvetľoval vtedy jeho úrad Hamranovu neprítomnosť.

"Rokoval som s rakúskymi kolegami,“ odpovedal na otázku vtedajšieho programu v Rakúsku Hamran. Viac podrobností však neuviedol.

Cestoval s podriadenou z útvaru

Hamran na cestu do Rakúska nešiel sám a bola s ním aj jeho podriadená z Útvaru osobitného určenia. Má ísť o istú Evelyn Hégelyovú, ktorá pochádza tiež z Komárna. Tá tam podľa Hamrana bola v pozícii tajomníčky výkonného výboru organizácie ATLAS. "Bola so mnou, pretože som skĺbil dovolenku s pracovnou cestou, tak som si ju zobral so sebou. Okrem toho, a to možno neviete, ja som s pani Hégelyovou už bol na dovolenke aj v minulosti, lebo je to moja osobná priateľka a kamarátka, ktorú poznám už roky,“ priznal. Nejde však o jeho partnerku: "Moja priateľka sa ináč volá," uzavrel.

Prečo si na cestu vybral pracovný luxus?

"Bol som služobným autom, lebo ja som v službe 24/7, ale nepoviem akým, pretože kompletné údaje o materiálno-technickom zabezpečení Útvaru osobitného režimu sú vo vyhradenom režime," odôvodnil výber auta Hamran. Zdôraznil, že na cestu nevyužil ani vodiča. "Nie som ako moji predchodcovia, ja to považujem za papalášizmus," zopakoval svoj postoj Hamran.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nateraz nie je jasné, akú výbavu má spomínané BMW 750i xDrive, ktorú má k dispozícii Štefan Hamran. Policajný vozidlový park ním bol však vybavený krátko pred minuloročnými Vianocami na základe zmluvy, ktorú podpísal Mikulcov rezort. Skutočným vlastníkom auta je spoločnosť z Brna, a preto je na ňom české EČV.

Podľa rezortného tlačového odboru chcú vraj tieto modely požičiavať aj za účelom testov. "Spoločnosti ponúkajú takúto možnosť proaktívne, ich záujmom je získať spätnú väzbu z testovania,“ uviedlo ministerstvo.