MIMORIADNE Vláda schválila nový COVID automat! Od budúcej stredy bude platiť aj režim OP+

BRATISLAVA - Vláda by dnes mala na rokovaní riešiť niekoľko bodov. Hlavným bodom by však mal byť nový COVID automat a zavedenie režimu OP plus. Už včera ÚVZ SR informoval prostredníctvom vyhlášky o nových podmienkach pre hromadné podujatia. Minister zdravotníctva zároveň priblížil podmienky režimu OP plus.

po vianočnej prestávke sa vládny kabinet Eduarda Hegera stretne na riadnom rokovaní vlády

vláda schválila nový COVID automat, sú v ňom štyri režimy vrátane režimu OP +, platiť bude od 19. januára

oddnes platia nové pravidlá pre hromadné podujatia, v ktorých sa už režim OP plus spomína

vláda schválila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany SR s USA

NAŽIVO Minister zdravotníctva k novému COVID automatu

Aktualizované 14:49 Opatrenia navrhli podľa Mišíka národne preto, lebo omikron sa šíri rýchlo a nekontrolovateľné, preto sa nedá presne odhadnúť situácia.

Aktualizované 14:48 Prípady omikronu v Európe rastú. Najvýraznejší rast je v západnej Európe. "V najbližších týždňoch očakávame zvýšený rast omikronu aj na Slovensku," povedal šéf IZA Matej Mišík s tým, že nemocnice máme stále veľmi zaťažené. Aktuálne sa prijíma niečo vyše sto pacientov denne.

Aktualizované 14:46 Minister zdravotníctva Lengvarský potvrdil, že vláda schválila nový COVID automat. Platiť bude od 19. januára. Skončiť by sa mal štyri týždne po vrchole vlny omikron.

Aktualizované 14:43 Veronika Remišová po rokovaní vlády.

Aktualizované 14:25 Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že dodržiavanie opatrení budú policajti kontrolovať aj naďalej.

Aktualizované 14:23 Minister školstva čakal na schválenie nového COVID automatu. "Dajte nám pár dní, aby sme to spracovali. Máme predpripravené jednotlivé rozdelenia, ktoré sa týkajú vecí ako škola v prírode, lyžiarske výcviky," uviedol.

Aktualizované 14:19 Doba prekonania sa skrátila. Za prekonaného sa považujete v prípade, že ste COVID prekonali pred nie viac ako 90 dňami. Pôvodne to bolo 180 dní.

Aktualizované 14:11 Podľa nového COVID automatu budú fungovať štyri režimy.

Aktualizované 14:02 Vláda schválila nový COVID automat.

Ruší sa doterajšie rozdelenie podľa farieb, opatrenia budú platiť pre celé Slovensko. Zavedie sa tak nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania, alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Od 1. februára sa skráti doba plnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 zo súčasných 12 mesiacov na deväť od podania poslednej dávky. Vyplýva to z návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant omikron), ktoré v stredu schválila vláda s účinnosťou od 19. januára.

Aktualizované 13:44 Vláda zrušila zákaz zhromažďovania. Vládny kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.

Aktualizované 12:45 Vláda schválila návrh na ďalší rozvoj spolupráce medzi SR a Ukrajinou

Podpora reforiem a spolupráca pri implementácii asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, zefektívnenie činnosti dvojstranných medzivládnych a spoločných komisií a rozvoj cezhraničnej spolupráce na regionálnej úrovni sú opatrenia, ktoré by mali zintenzívniť dvojstranné vzťahy a spoluprácu medzi SR a Ukrajinou. Vyplýva to z návrhu na ďalší rozvoj vzťahov a spolupráce, ktorý v stredu schválila vláda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:30 Vláda schválila návrh presúvajúci agendu dotácií pre rómske komunity na ÚV. Podmienky poskytovania dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa má riadiť zákonom upravujúcim dotačnú činnosť Úradu vlády (ÚV) Slovenskej republiky. Návrh legislatívnych zmien v stredu schválila vláda.

Aktualizované o 12:00 Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Štátna tajomníčka MŠVVaŠ Svetlana Síthová v tejto súvislosti avizovala organizáciu webinárov, seminárov a ďalších edukačných aktivít pre učiteľov.

"Bude zverejnená aplikačná pomôcka, ako uchopiť takéto krízové situácie, taktiež nás čaká úprava smernice o postupe pri riešení šikany." Informovala tiež, že rezort chce nastaviť aj funkčné vzdelávanie pre riaditeľov v oblasti krízového manažmentu, ako postupovať pri riešení takýchto prípadov na školách.

Aktualizované 11:45 "Za najdôležitejšie považujem to, že táto dohoda nielen neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR, je to presne naopak. Zvyšuje ju tým, že zlepšuje schopnosť Ozbrojených síl SR brániť Slovenskú republiku, robíme to s našim spojencom. Preto chcem povedať, že nemôže byť rozpor, ak na jednej strane nemáme problém s garanciami bezpečnosti a obrany zo strany NATO, ktorej hlavnou súčasťou sú USA a s touto krajinou ideme rozvíjať obrannú spoluprácu," povedal na brífingu Korčok.

Naď pripomenul, že zmluva sa pripravovala štyri roky, teda aj za predchádzajúcich vlád Petra Pellegriniho a Roberta Fica, ktorí ju vyjednávali. Zdôraznil tiež, že návrh zmluvy bol súčasťou verejnej diskusie.

Aktualizované 11:27 V súvislosti s touto dohodou je šírené množstvo neprávd, lží a je vyvolávaná doslova hystéria, povedal Korčok. Táto dohoda podľa neho kreslí červené čiary. Dodal, že je pripravený s ministrom obrany naďalej komunikovať. "Od tohto momentu pôjde žiadosť na pani prezidentku, aby niekoho poverila podpisom dohody," povedal.

Aktualizované 11:22 Minister zahraničia Ivan Korčok potvrdil, že vláda schválila návrh na uzatvorenie dohody o obrannej spolupráci s USA. "Tomuto kroku vlády predchádzalo rokovanie Bezpečnostnej rady, ktorá jednomyseľne vyjadrila súhlas," povedal Korčok s tým, že dohoda zlepšuje schopnosť ozbrojených síl chrániť Slovenskú republiku.

Aktualizované 10:57 Vláda schválila návrh stavebnej legislatívy

"Je to obrovský míľnik," informoval podpredseda vlády Štefan Holý. Legislatíva prináša definitívny koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových stavebných zámerov a projektov pre obyvateľov. To považuje za hlavné benefity pre občanov.

Aktualizované 10:37 Vláda odsúhlasila uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA

Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada SR.

Aktualizované 10:12 Okolo Korčoka prešli aj minister hospodárstva Richard Sulík a minister školstva Branislav Gröhling. Obaja sa vyjadria po rokovaní vlády. Vládny kabinet bude diskutovať aj o akčnom plán riešenia šikanovania v školách, ktorý je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Aktualizované 10:11 Minister zahraničných vecí Ivan Korčok pred rokovaním vlády uviedol, že obranná dohoda je prvým bodom na rokovaní. K téme sa bližšie vyjadrí po rokovaní.

Aktualizované 10:00 Ministerka kultúry Natália Milanová sa v krátkosti vyjadrila k škandálu ohľadom uniknutej komunikácie s Petrom Tóthom. Podľa nej ide o ukradnutú komunikáciu spred desiatich rokov, kedy ho spoznala ako spolupracovníka.

Hromadné podujatia sa rozdelia do troch skupín podľa rizikovosti

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyplýva to z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí, ktorá dnes nadobudla účinnosť.

Zdroj: rokovania.gov.sk

Prvú skupinu tvoria nízkorizikové podujatia. Druhú skupinu tvoria stredne rizikové podujatia a medzi vysokorizikové podujatia, ktoré tvoria tretiu skupinu, patria hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania alebo iné, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí. Možno medzi nich zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Rokovať bude aj o obrannej zmluve s USA či zmenách pri občianskych preukazoch

Po podpise dokumentu, ktorý vyvolal v posledných dňoch veľkú diskusiu, ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o občianskych preukazoch. Vládny kabinet bude diskutovať aj o akčnom plán riešenia šikanovania v školách, ktorý je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Diskutovať by sa malo i o tom, že na Slovensku by mal do roku 2023 vzniknúť centrálny register účtov. Cieľom je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Oprávnené orgány v ňom budú mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.