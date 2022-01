AKTUÁLNE Vláda odsúhlasila uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA

BRATISLAVA - Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada SR. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory.

Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Ozbrojené sily USA by mohli využívať dohodnuté zariadenia napríklad na výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, ubytovanie personálu a rozmiestňovanie síl. Uzavretie dohody im tiež umožní prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál v dohodnutých zariadeniach a priestoroch. Slovensko má dostávať informácie o dodávkach aj dodávateľoch vopred.

NAŽIVO Ivan Korčok a Jaroslav Naď k schváleniu obrannej dohody s USA

Slovensko sa podpísaním dohody vzdá svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci voči príslušníkom Ozbrojených síl Spojených štátov. Pri konkrétnych trestných činoch s osobitným významom pre SR môžu slovenské orgány vzdanie sa právomoci odvolať. Americká strana musí zároveň slovenské orgány informovať o všetkých trestných činoch jej príslušníkov okrem tých, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody menej ako tri roky.

O zatknutí alebo zadržaní amerického vojaka bude musieť SR informovať armádu USA

O zatknutí alebo zadržaní amerického vojaka bude musieť SR bezodkladne informovať orgány americkej armády. Tie budú mať v koordinácii so slovenskými orgánmi neodkladný prístup ku každej takejto osobe, kedykoľvek o to požiadajú. Príslušníkov Ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky majú tiež vyňať z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Akákoľvek infraštruktúra, ktorú postavia zo zdrojov USA, bude majetkom SR. Americké ozbrojené sily ju môžu využívať, dokedy budú potrebovať. Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované Ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne budú môcť vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa po ňom pohybovať pri dodržiavaní príslušných pravidiel bezpečnosti a premávky. Nesmie sa do nich nastupovať, nepodliehajú ani prehliadke bez súhlasu Spojených štátov.

"Strany uznávajú, že pre Ozbrojené sily USA môže byť nevyhnutné používať rádiové spektrum," dopĺňa dohoda. Spojené štáty môžu tiež prevádzkovať vlastné telekomunikačné systémy. Dohoda s USA má posilniť vzájomnú spoluprácu SR a USA. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) i šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) deklarovali, že plne rešpektuje suverenitu SR. Odmietajú, že by vytvárala predpoklad stálej prítomnosti USA na území SR.

Umožní tiež čerpať finančné prostriedky pre infraštruktúru Ozbrojených síl SR. V prvej vlne by malo ísť o približne 100 miliónov dolárov. Rokovania o DCA s USA začala ešte predchádzajúca vláda. Rezort obrany na čele s Petrom Gajdošom (SNS) sa vtedy rozhodol, že sa na nich nebude zúčastňovať.

Dohoda s USA neohrozuje našu suverenitu, tvrdí Korčok

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA) neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR, naopak, zvyšuje ju tým, že zlepšuje schopnosť ozbrojených síl brániť Slovensko s naším spojencom. Po schválení návrhu dohody vládou to v stredu povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sú pripravení komunikovať o jej obsahu. Naď zdôraznil, že ide o bežnú rámcovú zmluvu, ktorá je pre SR výhodná. Dodal, že kabinet ju schválil jednohlasne, preto neočakáva žiadne prekvapenia ani v parlamente.

"Za najdôležitejšie považujem to, že táto dohoda nielen neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR, je to presne naopak. Zvyšuje ju tým, že zlepšuje schopnosť Ozbrojených síl SR brániť Slovenskú republiku, robíme to s našim spojencom. Preto chcem povedať, že nemôže byť rozpor, ak na jednej strane nemáme problém s garanciami bezpečnosti a obrany zo strany NATO, ktorej hlavnou súčasťou sú USA a s touto krajinou ideme rozvíjať obrannú spoluprácu," povedal na brífingu Korčok.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Naď pripomenul, že zmluva sa pripravovala štyri roky, teda aj za predchádzajúcich vlád Petra Pellegriniho a Roberta Fica, ktorí ju vyjednávali. Zdôraznil tiež, že návrh zmluvy bol súčasťou verejnej diskusie. Na Legislatívnej rade vlády SR podľa Naďa nikto nespochybnil právne aspekty zmluvy. Takisto prešiel dokument aj Bezpečnostnou radou SR. "Je to štandardná rámcová zmluva, ktorú ma podpísanú väčšina členských krajín NATO," dodal s tým, že konkrétne záležitosti budú špecifikované vo vykonávacích dohodách. Do zmluvy podľa neho zapracovali relevantné pripomienky.

Korčok poďakoval všetkým členom vlády a koaličným partnerom za jasný postoj v tak dôležitej téme, ako je bezpečnostná obrana SR. Poukázal na množstvo dezinformácii. "Na základe tejto zmluvy nevstúpi ani jedna noha na územie SR, pretože táto zmluva nijakým spôsobom nezasahuje do kompetencie NR SR a vlády rozhodovať o pobyte a vstupe ozbrojených síl cudzieho štátu," vysvetlil minister zahraničia.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Prijatie dohody je podľa Korčoka dôkazom, že sa vláda správa v zahraničnej a obrannej politike zodpovedne. "Sme pripravení spolu s ministrom obrany ďalej komunikovať," skonštatoval Korčok. Naď si myslí, že je zbytočné, aby sa zvolávalo referendum k bežnej rámcovej zmluve. Povedal to v reakcii na návrhy Smeru-SD.