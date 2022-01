Krajniak predstavil DETAILY k rodičovskému bonusu: Navýšiť by sa mohol o viac ako 750 miliónov!

Najväčším zdrojom financovania rodičovského bonusu v roku 2023, odkedy by mal začať platiť, je zlepšenie výberu poistného v SP od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Výber sa zlepšoval už aj za rok 2021. Na číslach minister ilustroval, že kým rozpočet na rok 2021 počítal s výberom poistného vo výške 9,311 miliardy eur, skutočný výber bol 9,555 miliardy eur.

Ďalším zdrojom sú pandemické zmeny

Je to o 244 miliónov eur viac za vlaňajšok. Rozpočet v roku 2021 v rámci prognózy na rok 2023 počítal s výberom poistného vo výške 9,003 miliardy eur, v roku 2022 to už bolo 9,390 miliardy eur. Čo je o 387 miliónov eur viac, avšak minister hovorí o konzervatívnom odhade, ktorý počíta s vyšším než odhadovaným výberom poistného od ekonomicky aktívnych ľudí v roku 2023 o 310 miliónov eur.

Druhým zdrojom financovania rodičovského bonusu je podľa ministra úspora výdavkov SP o 140 miliónov eur, a to vďaka novele zákona o sociálnom poistení z roku 2020 a ďalším opatreniam v SP. Ďalším zdrojom financovania sú pandemické zmeny v demografickej štruktúre obyvateľstva Slovenska. V roku 2023 sa bude pre úmrtia vyplácať o 200 miliónov eur menej na starobných dôchodkoch.

SP tiež bude mať aj dodatočné príjmy z toho, že sa zaviedli odvody z 13. a 14. platov v novele zákona o sociálnom poistení, a minister očakáva ďalšie peniaze aj z dynamických efektov vyplácania rodičovského bonusu. Hovorí o dodatočných príjmoch z výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 15 %, teda v roku 2023 by išlo zhruba o 82 miliónov eur.

Ako zhrnul Krajniak, rodičovský bonus si bude v roku 2023 vyžadovať náklady maximálne vo výške 550 miliónov eur. Spomínané zdroje sú vo výške 758 miliónov eur, teda je tu rezerva vo výške 208 miliónov eur. Minister však vyzdvihol aj ďalší dodatočný rezervný zdroj, a to oddlženie nemocníc, k čomu sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy. Celkový dlh nemocníc voči SP je na úrovni vyše 300 miliónov eur. Tie by sa do pokladnice SP mali dostať v rokoch 2022 a 2023.

Krajniak tiež naznačil, že do rokovaní s koaličnými partnermi o rodičovskom bonuse sa púšťa s deviatimi návrhmi, ako by sa mal realizovať nábeh na rodičovský bonus. Načrtol, že rodičovský bonus by mohol mať nejaký strop, už zavedenie takéhoto stropu by podľa ministra ušetrilo desiatky miliónov eur.