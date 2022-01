Lengvarský kúpu súkromnej nemocnice Bory zatiaľ odmieta: Uvažuje skôr o spolupráci

Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) chce podporovať výstavbu štátnej koncovej nemocnice Rázsochy. Kúpu súkromnej nemocnice Bory zatiaľ odmieta. Minister to uviedol v relácii TV Markíza Na telo Plus. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáša Druckera by mal minister prestať s nejasnými vyjadreniami na túto tému.