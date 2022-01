COVID automat sa bude meniť: Rezort predstaví finálnu podobu už čoskoro! Ako by vyzeralo Slovensko dnes?

Koncom novembra minulého roka vláda opäť vyhlásila núdzový stav a s ním spojené ďalšie opatrenia. Na Slovensku tak bol opäť lockdown, a to napriek tomu, že sme mali byť na tretiu vlnu pripravení viac ako na druhú. Situácia sa však zlepšuje a plošné opatrenia by mali čoskoro skončiť.

VIDEO Rozhovor s Lengvarským: Omikron nás môže prekvapiť! Pri povinnom očkovaní sú dve možnosti, zvažujeme ho aj plošne

Zákaz vychádzania sa skončil, opatrenia sa uvoľnujú

Vláda pristúpila v novembri k tomuto kroku potom, čo počet hospitalizovaných v nemocniciach stúpol nad hranicu 3200. Výhod sa mali dočkať očkovaní a tí, ktorí COVID prekonali, no situácia sa zhoršila a dvojtýždňový lockdown platil nakoniec pre všetkých.

Zdroj: rokovania.gov.sk

Pred sviatkami sa opatrenia mierne uvoľnili, zákaz vychádzania sa z denného zmenil na nočný a skupina OP mala prístup aj do obchodov či prevádzok a od 3. januára aj do reštaurácii. Počas sviatkov mohli ísť aj do hotelov, prípadne do wellnesu či do fitka. Po sviatkov sa však ozvala kultúrna obec. Požadovali otvorenie divadiel či kín. S pôvodnou kapacitou 50 ľudí neboli spokojní, preto včera vláda schválila pre hromadné podujatia uvoľnenejší režim.

Premiér Eduard Heger zároveň včera uviedol, že sa plánuje s predstaviteľmi kultúrnej obce stretnúť ešte tento týždeň aj za účasti ministerky kultúry Natálie Milanovej a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

COVID automat sa čoskoro zmení

Slovensko sa aktuálne nachádza v čase, kedy sa aktívne očkuje treťou dávkou a postupne stúpajú aj prípady omikronu. Tento nový variant je síce zatiaľ najnákazlivejším, no zdá sa, že nespôsobuje ťažký stav a tým pádom ani zvyšovanie hospitalizácií. To však platí v krajinách s vysokou zaočkovanosťou a premorenosťou. Slovensko v týchto dvoch kľúčových faktoroch zaostáva.

Zdroj: Topky, MZ SR

Aktuálna epidemiologická situácia je však priznivá, počet hospitalizovaných v nemocniciach klesá. V súčasnosti je v nemocniciach niečo vyše 2100 pacientov, z toho 418 na JIS a 209 na umelej pľúcnej ventilácii. Slovensko preto v najbližších dňoch prejde opäť na COVID automat. Pravidlá sa však zmenia. "Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti analyzuje spolu s odborníkmi všetky aspekty a v nadväznosti na finálny záver budeme v stredu po rokovaní vlády SR komplexne informovať o finálnych zmenách pravidiel v praxi," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Nový COVID automat by mal v čo najväčšej miere zvýhodniť očkovaných a prekonaných.

Ako by Slovensko vyzeralo dnes?

Aj naďalej rezort zverejňoval informačný materiál, teda rozdelenie okresov podľa COVID automatu, ktorý sme poznali doteraz. Podľa farby okresu platili aj pravidlá pre jednotlivé oblasti. Od konca novembra však prestal platiť, preto šlo o čisto informačný materiál. Ako by teda Slovensko vyzeralo dnes podľa starého COVID automatu?

V čase zavedenia lockdownu by na Slovensku bolo 6 červených, 18 bordových a 55 čiernych okresov. Na väčšine územia by tak platili tie najprísnejšie opatrenia. Čiernych okresov by však postupne ubúdalo a zlom nastal na prelome rokov. Kým posledný týždeň roka 2021 by bolo na Slovensku 45 čiernych okresov, po novom roku by to bolo už len 28.

Čiernych okresov by bolo 30

V druhom, a teda aktuálnom kalendárnom týždni od 10. januára do 16. januára by bolo na Slovensku 10 červených, 39 bordových a 30 čiernych okresov. Pozitivita nad 40 % je v 14 okresoch, z toho najhoršie je na tom Partizánske, Dolný Kubín a Námestovo s pozitivtou vyššou ako 49 %.

Najlepšie by na tom boli okresy Bratislava, Dunajská Streda, Poprad, Prešov, Sabinov a Senec. Farby jednotlivých okresov sa odvíjali nielen od aktuálnej situácie, ale aj od zaočkovanosti okresu. Napríklad Bratislava využila oboch žolíkov, preto sa do čiernej farby nedostala.

COVID bude čoskoro sezónnym, aj keď vážnym ochorením

Je teda na čase prejsť znova na opatrenia podľa okresov a vypnúť plošné obmedzenia? Podľa imunológa Vladimíra Leksu sa z COVIDU postupne stáva jedno zo sezónnych respiračných ochorení, ktoré však bude na rozdiel od nádchy či chrípky omnoho nebezpečnejšie. Na tom, že sa s koronavírusom budeme musieť naučiť žiť a najlepšou cestou, ako sa vyhnúť ťažkému priebehu, je očkovanie, sa dlhodobo zhodujú viacerí lekári i odborníci.

"Podľa toho by sme sa mali zariadiť - zabezpečiť dostatok aktuálnych vakcín na rôznych princípoch, nech aj ľudia, čo sa boja ihly, majú možnosť, ďalej zabezpečiť dostatok účinných a schválených liekov (molnupiravir, paxlovid), a vitamínov (to najmä pre ohrozené skupiny), to všetko aby bolo čo najmenej hospitalizácií," povedal pre Topky.

"Zároveň bude preto esenciálne výrazne finančne podporiť nemocnice a zdravotníkov," uviedol Leksa s tým, že testovanie bude menej dôležité, pretože nebude potrebné vedieť počet infikovaných. "Dôležitejšie bude sledovať počet hospitalizácií a podľa toho nastavovať opatrenia, určite na úrovni jednotlivých okresov. A samozrejme, nutnou podmienkou bude nestrácať vzájomnú ohľaduplnosť, napríklad zostať doma, keď som chorý, v tejto situácii zatiaľ ešte neodkladať rúška v interiéroch a pod.," dodal.