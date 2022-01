V Miloslavove sa pre incident konal protest: Vulgarmizmy aj napadnutie! Ďalšie trestné stíhanie

Nedeľa 2. januára bude pre obec Miloslavov čiernym dňom v histórii. V miestnom bývalom družstve sa totiž stal prípad, ktorý nemá obdobu. Partia 16-ročných výrastkov, medzi ktorými boli aj dievčatá, totiž mali opiť a zmlátiť svoju 11-ročné dievča. Podľa výpovedí sa tak malo stať krátko po zotmení, pričom partia mala mať všetko dopredu nachystané.

Zdroj: Topky.sk

Podľa medializovaných informácií sa to celé strhlo po tom, ako mladá Andrea, ktorá nemá byť miestna, omylom rozliala jednej tínedžerke z partie vodu s nealkoholickým nápojom. Následne do nej mali začať liať alkohol, konkrétne vodku tak, že ju opili do nemoty. Popri tom ju jedna z tínedžerok – Ela mala zbiť tak, že jej tiekla krv z nosa a následne aj vyzliecť. Ostatní však Andrei nepomohli a všetko si natáčali a fotili.

Zdroj: Topky.sk / PH

Až keď išlo do tuhého a niekto z partie zavolal policajtov, Ela sa mala snažiť nechať Andreu vyvracať. Po tom, ako prišli muži zákona, však údajne povedali úplne inú verziu, pričom Ela mala svojich kamarátov ubezpečovať, že im nič nehrozí, pretože má mamu policajtku. Podľa medializovaných informácií mali dokonca Andrei obliať mobil vodkou, aby zničili odtlačky a vyčistiť miesto činu tak, aby na nich nepadlo podozrenie. Dievča skončilo na bratislavských Kramároch v detskej nemocnici.

Polícia: Nové trestné stíhanie!

Bratislavská polícia na sociálnej sieti informovala, že od 7. januára sa prípadom útoku v areáli bývalého družstva v Miloslavove už zaoberajú bratislavskí kriminalisti. "Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v tejto súvislosti ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v jednočinnom súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva," uviedli policajti, ktorí nevylúčili, že sa k spomínaným trestným činom pridajú aj ďalšie skutky a trestné stíhania. "V predmetnej veci sú naďalej vykonávané všetky potrebné procesné úkony, ktorých cieľom je jej náležité objasnenie," dodali.

Čaputová: Školy majú byť bezpečným miestom

Vo veľkom sa k celej veci začali vyjadrovať politici. Medzi nimi aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá útok na maloletú Andreu odsúdila. Poukázala na to, že deti patria do škôl a neustále sa meniace opatrenia či izolácia zanechávajú stopy na ich duševnom zdraví. Zdôraznila, že školy musia ostať bezpečným miestom a podnetným priestorom, ktoré pomôžu deťom zvládnuť neistotu, stres, agresivitu a pomôžu predchádzať násiliu a týraniu. Narážala pritom na práve na prípad šikany v Miloslavove.

"Aj tento prípad pripomína, že sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadne náročnej situácii, keď badať nárast agresivity a napätia. Musíme ju spoločne prekonať a okrem iného stavať na dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnom rešpekte v rodinách, komunitách, školách, na pracoviskách, v celej našej spoločnosti," zdôraznila prezidentka. Aj z toho dôvodu vyzvala pedagógov i zamestnancov škôl, aby osobitnú pozornosť venovali sociálnym vzťahom v školskom prostredí, a aby si všímali prejavy šikany či nenávisti.

Gröhling: Krutosť zatlačila do úzadia ľudskosť!

Minister školstva Branislav Gröhling sa k celej veci rovnako vyjadril. Ten celú situáciu rovnako odsúdil, pričom podľa jeho slov takéto násilie nemá v našej spoločnosti miesto. "V Miloslavove nastala situácia, v ktorej ľudskosť a rešpekt človeka k človeku boli zatlačené do úzadia krutosťou, násilím, bolesťou a nedôstojnosťou. Snahou celého ministerstva je, aby sa žiaci vrátili do škôl, kde sa okrem svojich učiteľov a učiteliek, spolužiakov a spolužiačok stretnú s porozumením, pochopením a podporou," ozrejmil Gröhling s tým, že ministerstvo komunikovalo s riaditeľkou základnej školy v Miloslavove.

Ešte koncom minulého týždňa sa k celej veci vyjadril aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten si dal na koaličnú radu zavolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby vysvetlil pochybnosti o tom, že polícia o detskom gangu v Miloslavove vedela a nezasiahla. Podľa slov miestnych totiž gang tyranizoval obyvateľov obce už dva roky. Hovoril aj o tom, že ak bude potrebné, navrhne novelu Trestného zákona, „aby takéto deti, ktoré iné šikanujú, skončili v reedukačných centrách až do svojej dospelosti“.

Archívne VIDEO Kollár k incidentu v Miloslavove: Za šikanu bezpodmienečne do polepšovne? Hovorí o novele zákona!

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) napísal, že požiadal predsedu branno-bezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽaNO) o zvolanie mimoriadneho rokovania, ktorého bodom bude práve incident v Miloslavove.

Slovenská komora učiteľov: Nejde o jediný problém

K slovám prezidentky Zuzany Čaputovej sa pridala aj Slovenská komora učiteľov. "Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom - Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy," upozornil prezident komory Vladimír Crmoman. Podľa jeho slov však nejde o problém len v Miloslavove, ale podobné sociálno-patologické javy sa objavujú naprieč celou spoločnosťou.

Zdroj: Topky.sk / PH

A čo je najhoršie, aj na školách. "Tieto javy sú ale primárne výsledkom vzťahov dospelých, ich kultúry komunikácie a (ne)spolupráce. Riešenia nemajú začínať protestami pred domom žiakov s nevhodným správaním, ale zmenou politickej kultúry, masívnou investíciou do kvalitného vzdelávania a otvorenou medzirezortnou spoluprácou na komplexných riešeniach podpory. Vyhnime sa lacným vyjadreniam a zmenám, ktoré nie sú systémové a komplexné," uviedol Crmoman. Aj z toho dôvodu vyzval ministerstvo školstva, aby zorganizovali stretnutie aktérov, pričom komora učiteľov je pripravená prispieť návrhmi na riešenie tejto citlivej témy.

Protest plný vulgarizmov

V nedeľu 9. januára bol vo veci aj zvolaný protest pred domom údajnej útočníčky. Ten sa začal o 15. hodine a do Miloslavova prišla zhruba stovka ľudí, najmä mladých a tínedžerov. Ulica, kde sa nachádza dom Eliných rodičov, bola uzavretá a na mieste hliadkovali policajti. Podľa slov polície a aj zástupkyne samosprávy bol však protest nezákonný a okrem toho v čase núdzového stavu, kedy sa môže zísť najviac 6 osôb mimo tých žijúcich v spoločnej domácnosti. Protest sa sprvu niesol v pokojnej atmosfére, avšak po slovách zástupkyne samosprávy začali byť protestujúci agresívni a padli aj vulgarizmy, slovne a fyzicky napádali aj policajtov. Následne, krátko pred 5. hodinou popoludní, bol dav rozpustený a protest ukončený.

Zdroj: Topky.sk / PH

Polícia na osobnej slobode obmedzila dve osoby, ktoré nevedeli na mieste hodnoverne preukázať svoju totožnosť. "Z dôvodu jej náležitého zistenia boli predvedené na príslušné policajné oddelenie. Celkovo 14 osôb bolo skontrolovaných a následne budú z dôvodu porušenia aktuálne platných pandemických opatrení oznámené na príslušný úrad verejného zdravotníctva. Prípady narušenia verejného poriadku sme nezaznamenali," informovali policajti na sociálnej sieti.